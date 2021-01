Brand i lejlighed

Onsdag klokken 15.05 kom et alarmopkald om brand i en lejlighed i Solrød. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Et stearinlys på et badeværelse havde fået fat i et plastikspejl, og det havde udviklet kraftig røg og lugt af plastik. Da beredskabet kom frem havde lejlighedens beboer selv slukket branden. Brandvæsnet luftede ud i opgangen, og beboerne blev kontaktet og bedt om at lufte ud i deres lejligheder. Ingen personer kom noget til ved episoden. Politiet skrev rapport om branden og skal nu vurdere, om der er sket brud på beredskabsloven om uforsigtighed med ild i forbindelse med branden.