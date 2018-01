- Vi går ikke på kompromis med responstiden (tiden, som beredskabet er om at nå frem, red.). Og jeg regner ikke med, at vi bliver præsenteret for noget, der er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, siger Pernille Beckmann, som også er formand for Østsjællands Beredskab. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmestre: Du kan sove trygt om natten

Sydkysten - 11. januar 2018

Fire mand i brandbilen i stedet for seks, lukning af to brandstationer og farvel til 22 fuldtids- og op til 30 deltidsbrandmænd på Østsjælland.

Det kan meget vel blive konsekvensen, nu hvor regeringen har pålagt kommunerne at spare yderligere på beredskabet. Derfor skal de otte kommuner i Østsjællands Beredskab - Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Roskilde og Høje-Taastrup - finde i alt fem millioner kroner på budgettet.

I første omgang blev Falck, der står bag flere af Østsjællands Beredskabs brandstationer, bedt om at udføre samme opgave som i dag, men bare fem millioner billigere. Det sagde Falck dog nej til.

Beredskabskommissionen, der består af de otte kommuners borgmestre, politiinspektører fra Vestegnens og Midt- og Vestsjællands Politi og en repræsentant for de frivillige brandmænd, må derfor selv ud for at finde besparelsen. Det skal ske ved at ændre på den såkaldte risikobaserede dimensionering, RBD, altså den plan, der sikrer, at brandvæsenet kan yde den rette indsats. Beredskabsstyrelsen, landets øverste faglige myndighed på området, har allerede med enkelte kommentarer sagt god for den ændrede RBD, der indarbejder sparekravet på fem millioner kroner. Det er denne RBD, som byrådene i de otte kommuner i Østsjællands Beredskab skal sige god for i de kommende uger. Når RBD'en er på plads, skal kommissionen så finde ud af, hvor der helt konkret skal skæres.

Borgmestre er trygge

Spørger man tre af de fire borgmestre i Sydkystens område, er der dog ingen grund til at være bekymret. Pernille Beckmann (V), Henrik Rasmussen (K) og Niels Hörup (V), borgmestre i henholdsvis Greve, Vallensbæk og Solrød, svarer samstemmende, at det for dem først og sidst handler om deres borgeres tryghed. Henrik Rasmussen henviser således til, at Beredskabsstyrelsen har sagt god for den nye RBD.

- Jeg er tryg ved det, og det er jeg på Vallensbæk-borgernes vegne. Jeg kan konstatere, at hver gang, der bliver ringet 112 i Vallensbæk, så kommer der en brandbil, og det er da fantastisk. Og fremover kommer vi til at få samme service, som vi hele tiden har fået. Så borgerne kan sove trygt om natten, siger Henrik Rasmussen, mens Pernille Beckmann tilføjer:

- Vi går ikke på kompromis med responstiden (tiden, som beredskabet er om at nå frem, red.). Og jeg regner ikke med, at vi bliver præsenteret for noget, der er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, siger Pernille Beckmann, som også er formand for Østsjællands Beredskab.

Besparelse et "vilkår"

Greve-borgmesteren understreger også, at besparelsen ikke sker med borgmestrenes eller byrådenes gode vilje, men fordi regeringen ville det.

- Besparelsen, som er rullet ud over kommunernes beredskab, er kritisabel, men den er et vilkår. Vi så os gerne fri for det, siger Pernille Beckmann.

Der har været rygter fremme om, at brandstationen i Solrød kan blive lukket som en konsekvens af besparelsen. Niels Hörup ønsker hverken at be- eller afkræfte, om det har været på tale. Han vil heller ikke sige, at han vil kæmpe for at bevare brandstationen.

- For mig består trygheden ikke i en bygning, men i at det kvalificerede mandskab og materiel er hurtigt fremme for at minimere skaderne, når der er en hændelse, siger Niels Hörup, som understreger, at han kun har ros tilovers for mandskabet på brandstationen i Solrød.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S).