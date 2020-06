Send til din ven. X Artiklen: Borgmesteren om genåbning: - Vi skal fortsat huske at passe på hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesteren om genåbning: - Vi skal fortsat huske at passe på hinanden

Sydkysten - 15. juni 2020 kl. 17:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag 15. juni genåbner Solrød Rådhus, og stort set hele Solrød Kommune vil da være genåbnet. Men der er stadig risiko for smitte, og det er fortsat super vigtigt at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, lyder budskabet fra borgmester Niels Hörup.

Efter tre måneder, hvor store dele af Danmark - og herunder også Solrød Kommune - har været lukket ned, er det meste af landet ved at være genåbnet, og mandag den 15. juni slår Solrød Rådhus igen dørene op for kommunens borgere. Det betyder, at stort set alle de kommunale funktioner nu er åbne for borgerne, men det er fortsat vigtigt at være varsom og overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, lyder budskabet fra borgmester Niels Hörup:

- Vi må ikke slække på vores adfærd. Det er fortsat meget vigtigt, at vi tager situationen alvorligt. Vi skal huske, at vi ikke vender tilbage til hverdagen, som vi kendte den, men til en ny hverdag. En af de ting, der kommer til at være anderledes er f.eks., at der vil være nogle nye rammer, som borgerne skal forholde sig til. Når de skal på rådhuset, skal de fx huske at bestille tid til en aftale."

Den seneste statistik fra Dansk Seruminstitut viser, at flere solrødborgere er testet positive med COVID-19. Det placerer Solrød som en af de kommuner i Danmark, der netop nu har flest smittede per 100.000 borgere.

- Solrød Kommune har længe været en af de kommuner med færrest registrerede smittede, og at vi pludselig nu oplever, at flere borgere testes positive for COVID-19, viser med uønsket tydelighed, hvor påpasselige vi alle fortsat skal være med at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger - vi skal hele tiden huske at passe på os selv og hinanden, siger borgmester Niels Hörup.

Han understreger, at samtlige medarbejdere i kommunen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer nøje.

- Vi har hele tiden taget situationen omkring COVID-19 alvorligt, og kommunens medarbejdere er fortsat knivskarpe på de sundhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger og meget opmærksomme på at minimere risikoen for smitte," siger borgmester Niels Hörup, der opfordrer borgerne til fortsat at holde sig orienteret om sundhedsmyndighedernes retningslinjer på www.coronasmitte.dk.

Du kan også holde dig orienteret på Solrød Kommunes hjemmeside www.solrod.dk, hvor du bl.a. kan læse mere om, hvordan du bestiller tid til en aftale på rådhuset.