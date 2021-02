Send til din ven. X Artiklen: Borgmesteren i Vallensbæk påtvinger grundejerne dobbelt byggeret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesteren i Vallensbæk påtvinger grundejerne dobbelt byggeret

Sydkysten - 05. februar 2021 kl. 13:30 Af Inger HegnerVallensbæk Syd Kontakt redaktionen

DEBAT: To gange byggeret medfører omkring 1000 kr. ekstra pr. måned i grundskyld for den enkelte grundejer. Selvom det ikke er muligt at bygge to huse. Helt urimeligt!

I 2020 modtog vi ny ejendomsvurdering, og til vores store overraskelse beskattes vi fremover af to gange byggeret. Inden den nye ejendomsvurdering blev vi beskattet af én byggeret. Årsagen: Vallensbæk Kommune har vedtaget Lokalplan 97 (Hyttekvarteret). Vi klagede ikke over Lokalplan 97 før vedtagelsen, fordi det ikke fremgår af Lokalplanen at den (efter Kommunens mening) medfører at grunde over 900 m² beskattes med to gange byggeret.

Vi har et nyere enfamiliehus placeret midt på en 907 m² grund. Tilsvarende har naboen også et nyere hus på en grund lige under 900 m². De skal så kun betale for én byggeret. Heldigt for naboen - urimeligt for os. Udstykker grundejere deres grund, er det rimeligt at skulle betale, men ingen river vel et nyere hus ned for at bygge et dobbelthus. Tænk hvis Lokalplanen tillod etagebyggeri. Skulle vi så betale for 10 x byggeret?

Borgmesteren og Byrådet kendte konsekvenserne, men har åbenbart forgældet kommunen, så alle kneb gælder tilsyneladende. Vi har flere gange klaget til Vallensbæk Kommune, som svarer at man ikke kan klage over Lokalplanen. Det kan ikke været rigtigt. Forventede at bo i en retsstat hvor også Kommunen skal behandle borgerne retfærdigt samt med indlevelsesevne og empati.

Jeg forventer at Borgmesteren kan forstå - og vil ændre - denne urimelige situation.