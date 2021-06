Arkivfoto

Borgmesteren forbigået: Ishøj skal lægge budget på ny måde

Sydkysten - 25. juni 2021 kl. 19:37 Af Søren Schaadt Larsen soeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Ishøj: Året 2021 bliver året, hvor Ishøjs byråd vil angribe budgettet på en ny måde. I en aftale uden om borgmesteren og Ishøjlisten, har Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten besluttet at gøre forhandlingerne mere åbne, ved at lade to repræsentanter for hvert af byrådets partier - også Ishøjlisten og Annelise Madsen, som nu er løsgænger - deltage i forhandlinger rundt om et bord.

- Det vigtigste var, at der ikke er nogen, der sidder udenfor i budgetprocessen. Det var vigtigt for os, at alle er med, siger Pia Skourup, spidskandidat for Venstre.

Årsagen er, at der skal spares penge på det kommende budget, og de fem partier, som har taget beslutningen, ønsker, at alle bliver involveret i processen, samt at alle spareforslag bliver diskuteret bredt.

Det skal ske ved, at alle udvalgene sender alle spareforslag til de videre forhandlinger, som to repræsentanter fra samtlige byrådets partier foretager.

- Tidligere har det været sådan, når vi skulle finde en besparelse, så har alle udvalg skulle spare et X antal millioner fordelt efter en procentsats i forhold til det budget området havde - altså grønthøstermetoden, og det har vi samvittighedsfuldt gjort i mit udvalg, siger borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, Merete Amdisen, som lige nu er formand for Social- og sundhedsudvalget.

- Vi har gennem noget tid talt med de andre partier om, at det var en lidt håbløs måde. Derfor har vi også talt om, hvordan vi kan gøre det bedre og lave en anden proces, som var mere helhedsorienteret, som var bedre i forhold til vores politiske prioriteringer. Det har været gode og konstruktive forhandlinger, og nu er vi klar til at involvere hele byrådet i det, forklarer Merete Amdisen.

At hele byrådet er med, betyder også, at man får et større råderum og kan sætte en tydeligere retning. Blandt andet pegede mange medlemmer på at ældreområdet skal have tilført flere penge:

- Styrken ligger i, at alle partier i realiteten er med i budgettet. Det betyder også, at man kan skabe en retning - en bestemt vej. Og det gør vi bedst ved, at se mere helhedsorienteret på det. Typisk vil man jo kun have en dybere indsigt i de udvalg, man selv sidder i, men her breder vi det ud, så man får en indsigt i hele budgettet og alle de beslutninger, vi

skal træffer om budgettet, siger Pia Skourup.

- Heldigvis skal vi ikke spare særligt meget, men vi må forvalte de penge, vi har, bedst muligt, og det tror jeg, vi gør bedst ved samarbejde, siger hun.

Stukket i ryggen

Kultur- og Fritidsområdet er i partiernes forslag blevet bedt om, at finde spareforslag for mindst tre millioner kroner, hvilket, ifølge Sengül Deniz, er dobbelt så meget, som man skulle ifølge forvaltningens forslag, som udvalget arbejdede med, da ændringsforslaget kom.

- Jeg føler, jeg er blevet stukket i ryggen, siger hun og undrer sig over, at alle udvalgets øvrige medlemmer tilsyneladende både var med til at udarbejde ændringsforslaget og sparekataloget for udvalget. Hun ærgrer sig over, at kulturen ser ud til, at blive ramt hårdt:

- Tre millioner kroner er meget for kulturen, det er rigtigt meget. Kulturen er med til at sikre sundheden, sluttede hun. Sengül Deniz meddelte, at hun og Ishøjlisten er klar til at arbejde videre med resten af byrådet om budgettet.

Strafekspedition

Dagen derpå var borgmesteren også irriteret over forslaget.

- Aftalen bryder jeg mig ikke om. Det endte med, at vi skal lave et budgetforlig med alle partier, og det går vi ind for. Men det var unødvendigt at gå uden om os. De kunne have spurgt alle partierne, forklarer borgmester Ole Bjørstorp, som mener, at det var et anslag mod hans nye parti.

- Det er en strafekspedition - hævn fra Socialdemokraternes side. Sådan opfatter jeg det, siger han.

Han sidder som formand for Økonomi- og Planudvalget - her skal man finde spareforslag for 7,5 millioner kroner.

- Jeg er ikke sikker på, at det bliver resultatet, det er der jo ingen, der ønsker de besparelser, siger han. Bjørstorp peger på, at den samlede besparelse, som ligger på omkring syv millioner kroner hurtigt bliver fundet, når der er 30 millioner kroner på det samlede sparekatalog.

Intet flertalsparti

Han mener, at hvis partierne gerne ville ordne budgettet på en anden måde en tidligere, så kunne de havde taget fat i ham:

- Der er ikke noget flertalsparti længere, og det afspejler det. Så skulle det tilpasses, og det kunne man have sagt fra starten, og det har man så ikke ville det. Socialdemokraterne har jo ikke ville, siger borgmesteren.

- Borgmesteren har udstukket rammerne for, budgetaftalerne de sidste 20 år. Han har haft svært ved at ændre sin måde at gøre det på. Derfor var partierne enige om, at skulle vi gøre det på ny måde, så måtte vi gøre det uden ham, da han ville være svær at få med på forandringer. Men nu vil vi gerne have borgmesteren og Ishøjlisten og Annelise Madsen med på den nye måde at udforme budgettet på, siger Merete Amdisen. Pia Skourup peger også på, at det var nødvendigt, at Ishøjlisten ikke var med i den proces:

- Det var invitation der kom fra Socialdemokratiet, som kom med forslaget. Ishøjlisten har haft alle muligheder for at lave om på processen, de har haft muligheden for at invitere til en anden proces. Vi har talt om, at vi ikke synes det var den rigtige proces, derfor besluttede vi, at det kan mening at blive enige om en anden proces, siger Pia Skourup.