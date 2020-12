Se billedserie Den famøse borgmesterbil har efter sagen begyndte at rulle fået monteret Ishøjs logo. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Borgmesteren får næse: - Han burde gå af

Sydkysten - 12. december 2020

Ishøjs Borgmester Ole Bjørstorp (S) har fået en kraftig næse af et enigt byråd på baggrund af hele bilsagen.

Hele byrådet - og borgmesteren selv - vedtog for nyligt, at tildele borgmesteren en næse for privat kørsel i den kommunale borgmesterbil.

- Næsen har ikke nogen virkning som sådan. Det er jo en afslutning set på det synspunkt. Næsen er ikke noget, der gør noget indtryk på mig, siger han og fortæller, hvorfor han selv stemte for:

- Det var for at få sluttet sagen af. Det har jeg ikke nogen yderligere kommentarer til, forklarer borgmesteren.

- Taget med bukserne nede I 2016 spurgte Lennart Hartmann Nielsen (V) i byrådet ind til borgmesterens brug af den bil, som kommunen havde købt til borgmesteren. Spørgsmålene handlede om, hvorvidt borgmesteren kørte privat kørsel i kommunens bil - blandt mellem rådhuset og borgmesterens hjem. Herefter blev et notat udarbejdet af kommunens advokat, som fastlagde kommunens praksis i forhold til borgmesterens brug af bilen. Det notat kom først til byrådets (og alle andres) kendskab, da Ekstra Bladet begyndte at skrive om borgmesterbil-sagen i begyndelsen af 2020. Borgmesteren har gennem hele sagen holdt fast i, at sagens omfang var minimalt, og har støttet sig til notatet.

Men det giver Charlotte Jørgensen fra DF ikke meget for:

- Han blev jo taget med bukserne nede, lyder det fra DFs medlem af byrådet, om det tidspunkt, hvor Ekstra Bladet mødte op med et kamera-hold i kælderen under rådhuset, netop da borgmesteren skulle til at sætte sig ind i bilen.

I slutningen af oktober afgjorde Ankestyrelsen, at kommunens praksis omkring borgmesterens brug af bilen var ulovlig. Og nu koster sagen en næsen:

- Vi kan bruge næsen til, at vise, at borgmesteren kan man ikke stole på, da han ulovligt har brugt tjenestebiler privat i mange år. Det vil sige han har givet sig selv en lønforhøjelse ganske skattefrit, og vi mener, at han bør lægge sig fladt ned og træde af, forklarer Charlotte Jørgensen. Hun nævner, at Rødovres nu tidligere borgmester nogenlunde samtidig var udsat for en lignende sag, og at han valgte at træde tilbage som borgmester i kølvandet af sagen.

Men det afviser Ole Bjørstorp kategorisk at gøre:

- Det afviser jeg til enhver tid. Der er ikke noget i det, siger borgmesteren.

Købte ny bil Lennart Hartmann Nielsen, der ligesom Charlotte Jørgensen, er stærkt kritisk overfor borgmesteren i sagen, stoler heller ikke på borgmesterens udtalelser:

- I den redegørelse, som han selv har lavet, skriver han, at han har kørt ulovligt i bilen 40 gange. Det skriger jo til himlen, siger han og uddyber:

- Det er besynderligt, at borgmesteren købte en bil, da sagen kom frem. Det var han nødt til, fordi kommunens bil havde været ham til rådighed 24/7. Hvorfor har han ikke haft behov for den bil tidligere? Det siger jo alt om sagen. Det er jo en tilståelsessag af værste karakter, forklarer Lennart Hartmann Nielsen. Charlotte Jørgensen undrer sig over det samme:

- Det er pudsigt, at han i de 20 år, han har været borgmester, og hvor han har haft tjenestebil til rådighed, kun har haft brug for en bil i sin hustand. Men efter sagen begyndte at rulle, havde han pludseligt brug for bil nummer to, siger hun.

Henstilling eller næse SF, DF, Enhedslisten og Venstre, altså alle andre end Socialdemokraterne, stillede i fællesskab forslaget om, at borgmesteren skulle have en kraftig henstilling på baggrund af sagen. Socialdemokraterne stillede et ændringsforslag, hvor henstillingen i stedet blev til en næse, og det blev vedtaget.

- Det er efter min opfattelse det samme, siger Lennart Hartmann Nielsen. Han kalder næsen den strengeste og eneste sanktion, de kan give borgmesteren.

- Vi har ikke bemyndigelse til at gøre noget som helst i forhold til sanktioner, siger han, men han forklarer, at den sender et signal om, at byrådet ikke vil acceptere, det som borgmesteren har foretaget sig i forbindelse med bilsagen:

- Det er mest det, at man ikke lægger sig fladt ned og erkender, at man har brugt den bil mere end man erkender. Mange ved, at han har brugt den bil langt mere, end han erkender, siger Lennart Hartmann Nielsen.

Bilsagen har fået konsekvenser. Den fik Charlotte Jørgensen til at anbefale en whistleblowerordning, som bliver indført per 1. januar 2021.