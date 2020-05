På grund af coronapandemien så kommunalbestyrelsesmødet noget anderledes ud, end det plejer. På storskærmene kunne de øvrige medlemmer deltage i diskussionerne, og her gik bølgerne højt om genåbningen for besøg på plejehjemmene. Foto: Søren Schaadt Larsen

Borgmesteren er bange - vil ikke åbne for besøg

Sydkysten - 05. maj 2020
Af Søren Schaadt Larsen

Skal beboerne på kommunens plejehjem igen kunne få besøg af ægtefæller, familie og venner? Dansk Folkeparti foreslog på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften, at besøg igen skal være muligt. Men de andre partier var mere tøvende.

På grund af situationen i Højstruphave, hvor 17 har været smittet og ni er døde af sygdommen, kom debatten til at handle om det mindste af to onder: Nemlig isolation overfor risiko for smitte.

- Hvis vi isolerer, opstår der depression. Vi forstår godt, at der har været den situation på Højstruphave. Men Beboerne taber livsmodet, lød det fra Kenneth Kristensen Berth.

Borgmester Henrik Rasmussen (K) havde allerede inden mødet sagt, at han ikke er interesseret i at genåbne for besøg, så længe der er risiko for smitte, og det holdt han fast i på mødet:

- Ingen gør det af ond vilje. Vi vil gerne genåbne plejehjemmene når der er tryghed omkring det. Ingen ønsker at isolere de ældre længere end højest nødvendigt, men vi gør det, fordi vi er bange, lød det fra Henrik Rasmussen.

Borgmester korrekser DF'er

Dansk Folkeparti understregede, at besøgsordningen sagtens kan udføres indenfor Sundhedsstyrelsens retningslinjer, ligesom Kenneth Kristensen Berth argumenterede med, at flere kommuner allerede er begyndt at lukke op for pårørende på plejehjemmene:

- Man kan ikke blive smittet, hvis man spritter af og holder to meters afstand, forklarede han og understregede, at møderne skal holdes udendørs, hvilket mindsker smitterisikoen yderligere.

- De bruger den sidste del af deres liv på, uden at møde pårørende. Det kan vi ikke være bekendt, lød det forarget fra Kenneth Kristensen Berth, som hurtigt blev rettet af borgmesteren:

- Der er lavet stuer til terminale patienter, så man får sagt farvel. På hospitalerne er der også mulighed for at sige farvel, lød det fra Henrik Rasmussen.

Tilbagefald på Højstruphave

Heller ikke Socialdemokraterne ville støtte Dansk Folkepartis forslag:

- Medarbejderne er bange og utrygge ved at skulle til at forholde sig til pårørende, sagde Søren Wiborg (S), som kunne supplere med, at der igen var meldinger om smittede på Højstruphave. Det viser sig dog, at der er to patienter, som har haft covid19, som har fået et tilbagefald og er blevet syge igen, og derfor er sendt tilbage i isolation.

Borgmesteren valgte alligevel, at lytte til Dansk Folkepartis forslag, men tilføjede et ændringsforslag:

- Hvornår og hvordan det skal genåbnes diskuteres på Sundhedsudvalget, lød det. Det støttede socialdemokraterne, og dermed skal Social- og Sundhedsudvalget nu undersøge og overveje, hvordan man kan åbne for besøg på plejecentrene, og ikke mindst hvornår.