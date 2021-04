Borgmester Ole Bjørstorp delte så mange blomster ud, at han måtte have en indkøbsvogn til at fragte dem rundt i. Foto: Søren Schaadt Larsen

Borgmesteren delte blomster ud

Borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) glædede sig over, at butikkerne igen kunne holde åbent, og valgte i den anledning, at dele blomster ud til butikkerne i Ishøj Bycenter.

- Det er en fantastisk nyhed, at vores børn kan komme tilbage til skolebænken og vores forretninger kan åbne igen. Vi har, som lokalsamfund, vist, at alt er muligt, når bare vi står sammen og kæmper side om side. Det skal mine medborgere have stort tak for - for det er ikke nemt i en kommune som vores, hvor hovedparten af borgere bor i socialt boligbyggeri, hvor man går op og ned af hinanden og deler opgang med tredive andre mennesker, lyder det fra borgmesteren.