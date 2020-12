Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om smittestigning: - Gør du, hvad du kan, for at bringe smitten ned? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester om smittestigning: - Gør du, hvad du kan, for at bringe smitten ned?

Sydkysten - 22. december 2020 kl. 18:35 Kontakt redaktionen

Du kan ikke gøre for, at du er smittet, men du kan gøre alt i din magt for at undgå at smitte andre, lyder budskabet fra borgmester Niels Hörup om den alt for høje smitte i Solrød Kommune. Samtidig presser det høje smittetryk også f.eks. kommunens dagtilbud og ældrepleje, og kommunens ældrepleje kan blive ekstra presset af kommende udskrivelser fra hospitalerne.

Det skriver Solrød Kommune i en pressemeddelelse.

De seneste smittetal for coronavirus viser, at smitten i Solrød Kommune fortsat er alt alt for høj. Søndag eftermiddag var der således 130 nye smittede borgere de seneste syv dage, hvilket bringer Solrød Kommune op på en incidens på 559 smittede borgere ud af 100.000. Det får nu borgmester Niels Hörup til at spørge borgerne, om de gør, hvad de kan, for at bringe smitten ned.

- For snart tre uger siden kom jeg med en appel om at hænge i og være ekstra opmærksomme på at overholde de statslige myndigheders corona-restriktioner og anbefalinger. Jeg kan nu konstatere, at det ikke har været nok, og jeg vil derfor gerne understrege, at ansvaret for at bringe smitten ned ligger hos os selv. Du kan ikke gøre for, at du er smittet, men du kan gøre alt i din magt for at undgå at smitte andre. Vi skal hver især kigge indad og spørge os selv: gør jeg, hvad jeg kan, for at bringe smitten ned? Bliver jeg hjemme, hvis jeg har symptomer? Isolerer jeg mig, til jeg har fået mit testsvar? Overholder jeg retningslinjerne?, siger borgmester Niels Hörup.

Pres på dagtilbud og ældrepleje

Den høje smitte både i Solrød og i mange af landets andre kommuner presser også de lokale kommunale dagtilbud og ældrepleje, som er hårdt ramt af testfravær og sygemeldinger.

- Der er ind imellem nogle borgere, der spørger mig: hvad gør kommunen ved den høje smitte? Til det kan jeg med ro i maven svare: vi gør faktisk alt det, vi kan. Hele vejen rundt lige fra pædagoger til social- og sundhedspersonale og administrative medarbejdere har de kommunale medarbejdere lynhurtigt omstillet sig til de mange forskellige retningslinjer, der er kommet i årets løb. Samtidig er det ingen hemmelighed, at vi særligt lige nu flere steder er meget pressede. For når kollegerne pludselig er hjemme for at blive testet eller er syge, og det er umuligt at skaffe vikarer, skal der altså løbes rigtig stærkt af resten. Alligevel er der stadig stor omsorg for både børn og ældre samt et højt serviceniveau, og det vil jeg gerne sige et meget stort tak for. Det er dog langt fra sikkert, at vi kan fortsætte det normale, høje serviceniveau - særligt ikke, hvis smitten bliver ved med at stige, advarer Niels Hörup.

Situationen omkring det store arbejdspres pga. for få hænder spidser ekstra til op til jul, hvor kommunerne er blevet varslet, at hospitalerne vil udskrive flere syge borgere for at skabe plads på hospitalerne, så det i stedet er kommunerne, der skal tage sig godt af borgerne. Solrød Kommune arbejder lige nu på at skabe plads til udskrevne borgere på kommunes Rehabiliteringsafsnit, men mange vil også skulle plejes i eget hjem.

Samtidig kræver de kommende vaccinationer af beboerne på Plejecenter Christians Have, der formentlig finder sted imellem jul og nytår, også ekstra ressourcer. Og alt i alt kan det presse Solrød Kommune ud i en situation, hvor det kun er de allermest nødvendige opgaver, som medarbejderne på sundheds- og ældreområdet kan tage sig af, idet alle vikarbureauer er låst til sygehusene.

- Alle ekstra opgaver presser os, fordi situationen i forvejen er presset, men vaccinen er et lys for enden af tunnelen, som vi har set meget frem til, og vi er selvfølgelig både klar og glæder os til, at vi snart kan begynde at vaccinere borgerne på Plejecenter Christians have, siger Niels Hörup.

Solrød Kommune opfordrer til, at borgerne følger de statslige sundhedsmyndigheders retningslinjer om at holde afstand, spritte grundigt af, vaske hænder, bruge mundbind og holde den sociale kontakt til max ti personer. Samtidig anbefaler Solrød Kommune også, at borgerne downloader myndighedernes Smitte|stop-app, som hjælper myndighederne med smitteopsporing. App'en kan hentes på www.smittestop.dk