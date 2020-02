Borgmester Ole Bjørstorp (S) overvejer nu at købe en bil, så han uden problemer kan komme frem og tilbage til sit borgmester-job på Rådhuset. Arkivfoto

Borgmester om bilsag: Jeg har aldrig troet, det var et problem

Sydkysten - 05. februar 2020 kl. 18:55 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I parkeringskælderen under Ishøj Bycenter, nærmest den elevator, der går op til borgmesterkontoret, står en bil i et bur - den såkaldte borgmesterbil. Borgmesteren og bilen i buret har på det sidste fået en del opmærksomhed. Ekstrabladet har afsløret, at borgmesteren benyttede bilen til at køre hjem til sig selv efter endt arbejde og tog den ind til rådhuset om morgenen.

Derfor har borgmester Ole Bjørstorp (S) bedt nærværende journalist om at kigge på det stykke papir, som borgmesteren i 2016 fik udarbejdet af en advokat, og som skulle sikre, at borgmesteren ikke overtrådte loven. Det første, borgmesteren gør opmærksom på er, at det ikke er lovligt for en borgmester at gøre brug af bilen privat.

Helt firkantet stillet op, så er fri bil er ikke en del af lønpakken - det er simpelthen ikke lovligt at give medarbejdere i det offentlige firmabil. Det gælder medarbejdere og folkevalgte.

Hvis Bjørstorp skal have stillet en bil til rådighed, så skal han samtidig have en chauffør, fordi han så vil være til rådighed for sine borgmesterpligter under kørslen.

Daglig transport? Når du som borgmester skal fragte dig de 4,5 kilometer til og fra arbejde, hvorfor har du så ikke skaffet dig en bil, cykel eller lignende, som kunne sikre transporten til dit arbejde på en daglig basis?

- Jeg har aldrig troet, at det var et problem. Derfor har jeg aldrig tænkt på at købe eller lease en bil. Jeg havde tænkt, at jeg kunne benytte tjenestebilen ud fra de retningslinjer, der er, svarer Ole Bjørstorp.

Retningslinjerne, som Ole Bjørstorp hæfter sig ved, er de, der hedder at "en borgmester kan benytte en tjenestebil (...) til kørsel til sit hjem, hvis han om morgenen eller om aftenen skal benytte tjenestebilen til (...) særlige aktiviteter, som vil give kørselsgodtgørelse."

Sætningen er ikke mere konkret end at borgmesteren selv må afgøre, hvad der er morgen og aften.

Bedre retningslinjer? Burde I ikke have fået de tidspunkter gjort mere konkrete?

- Ingen har ville gøre det mere konkret. Ingen har tænkt på det, siger borgmesteren, som forsikrer at han ikke har brugt bilen, medmindre han havde et tidligt møde.

Hvornår er et tidligt møde? Hvornår har du, ifølge reglerne, så kunne bruge bilen? Er det til et møde klokken 9.30 på Amager? Eller hvis du skulle være der klokken 8?

- Hvis jeg skulle være der klokken 9.30 kunne jeg godt komme forbi rådhuset først. Var det klokken 8 ville jeg have taget bilen hjem, siger borgmesteren, som ikke kunne eller ville komme sine vurderinger nærmere.

Han erkender dog, at da han en lørdag skulle vie et par, havde han taget bilen hjem, hvilket dermed ikke var til et morgenmøde.

- Jeg tog bilen hjem for at vie nogen dagen efter. Men det er også den eneste gang, siger borgmesteren.

Egen bil? Hvorfor tog du ikke bare din egen bil? Det er vel som hos mange af os andre, at når man skal på arbejde, så må man sørge for det selv.

- Jeg er ikke den eneste, der skal bruge bilen derhjemme. Nogle gange har jeg været heldig, at jeg kunne få et lift til rådhuset, så jeg kunne tage kommunens bil derfra. Men jeg har også tit taget taxa frem og tilbage fra arbejde, som har kostet 120 kroner. Dem har jeg aldrig har fået refunderet en krone af, siger han og fortæller at han nu overvejer at købe en lille bil mere, som hans kone kan køre i.

En chauffør er også oppe at vende, og han undrer sig over, at det er en mulighed:

- Det ville være at misbruge skatteborgernes penge, siger han.

Ole Bjørstorp forklarer, at han mener han har haft tjenestebilen med hjemme mellem tre og fem gange per måned:

- Det svinger lidt, nogle gange flere andre gange færre. Men jeg har kun gjort det, hvis jeg har haft et møde om morgenen, forklarer han. Han fortæller samtidig, at han fra 1. januar begyndte at føre kørebog - den havde han dog ikke med på mødet. En af konsekvenserne af sagen er nu, at bilen i buret bliver forsynet med et Ishøj Kommune-klistermærke, som man kender fra mange af kommunens øvrige køretøjer.

