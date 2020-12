Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om balladen i Venstre: - De skal tage sig sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester om balladen i Venstre: - De skal tage sig sammen

Sydkysten - 30. december 2020 kl. 09:58 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Greves venstreborgmester, Pernille Beckmann, er træt af det rod, der udfolder sig i toppen af sit parti. Tirsdag aften blev Inger Støjberg bedt om at trække sig fra sin post, som kulminationen på endnu et opgør i toppen af Venstre.

- Jeg synes, det er noget rod. Jeg synes de skulle til at tage sig sammen, lyder det fra Pernille Beckmann.

Hun mener, at næstformandsposten i Venstre er kilde til de problemer, som endnu engang udspiller sig i Venstretoppen. Konstellationen med en næstformand så tæt på formanden, som tilfældet har været med Kristian Jensen og Lars Løkke og nu igen med Støjberg/Ellemann er i begge tilfælde endt i ballade:

- Jeg vil foreslå at man ændrer strukturen, nu har man prøvet det to gange med en næstformand, og det går ikke. Nu må man tage konsekvensen, siger Pernille Beckmann og understreger, at alle andre forsøger at lære af deres fejltrin.

- Vi er det eneste parti, hvor man kender næstformanden, siger hun og fortsætter:

- Man taler aldrig om næstformanden i de andre partier, og sådan skal det også være. Jeg vil foreslå, at man skeler til de andre store partier - at man drager nogle erfaringer af det, siger Pernille Beckmann.

Hun nævner, at Michael Ziegler er næstformand hos de konservative, mens Marie Stærke fra Køge er blevet næstformand i Socialdemokratiet - efter Frank Jensen.

- Det er der jo ingen der ved. Årsagen til, at folk ved at Frank Jensen var næstformand, var fordi han blev afsat, siger hun.

Mere stringent ledelse Pernille Beckmann mener, at problemerne i partitoppen har taget for meget fokus fra det politiske arbejde. Hun håber derfor, at partiet med Støjbergs afgang kan komme videre:

- Ledelsen skal være mere stringent, det er Jakob (Ellemann-Jensen, red.), der bestemmer, han er valgt af landsmødet - af vores medlemmer. Det var Inger (Støjberg, red.) selvfølgeligt også, men det er Jakob, der tegner partiet, siger Pernille Beckmann med en tro på, at partiet nu kan komme videre:

- Jeg tror, at Jakob begynder at finde den politiske balance nu, siger hun og opfordrer til, at de passer det politiske arbejde:

- Hvis de gider passe deres - altså sørger for at partiet er velfungerende, så skal jeg nok sørge for det samme her i Greve.