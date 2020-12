Solrøds borgmester retter nu en kraftig appel til borgerne.

Borgmester med corona-appel: Lad os hjælpes ad med at stå fast frem mod jul

Sydkysten - 05. december 2020 kl. 18:42 Kontakt redaktionen

Solrød Kommune ligger fortsat højt i corona-statistikken, og borgmester Niels Hörup sender nu en appel til solrødderne om at hænge i og være ekstra skarpe på at overholde de statslige myndigheders corona-restriktioner og anbefalinger.

- Julen er hjerternes fest og en tid, hvor vi normalt rykker nærmere hinanden, men det skal vi passe på med i år. Vi skal hjælpes ad med at stå fast frem mod jul og være ekstra skarpe på at overholde de statslige sundhedsmyndigheders corona-restriktioner og anbefalinger. Det er vores fælles ansvar at nedbringe smitten - både som unge, ældre og alle midt imellem, siger borgmester Niels Hörup (V) om den aktuelle coronasituation i Solrød Kommune.

Smittetallet har - som flere andre steder i landet - i en periode ligget alt for højt i Solrød Kommune, hvor der er registreret 75 nye smittede de seneste syv dage, hvilket bringer Solrød Kommune op på en incidens på 323 smittede borgere ud af 100.000. De smittede er primært unge i alderen 15-19 og borgere på 40-59 år. Den høje incidens har fået flere borgere til at undre sig over, hvorfor Solrød Kommune ikke er blandt de kommuner, som regeringen nu har indført skærpede retningslinjer overfor.

- Det er kun de statslige sundhedsmyndigheder, der kan svare på det spørgsmål, men jeg formoder, at vi er undtaget de skærpede retningslinjer, fordi de statslige sundhedsmyndigheder tænker, at der er styr på smittekæderne her i Solrød Kommune. En del af smitten kan relateres til elever og lærere på Uglegårdsskolen, som vi måtte lukke ned i hele uge 48 pga. et stort smitteudbrud, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

- Bare fordi vi ikke er blandt de kommuner, der nu har fået skærpede retningslinjer, så betyder det absolut ikke, at vi lader stå til. Vi gør fortsat, hvad vi kan, for at forhindre smitten. Internt i Solrød Kommune er medarbejderne meget påpasselige med at begrænse den fysiske kontakt med hinanden og fx undgå at mødes på tværs af dagtilbud, skoler og afdelinger for at mindske smitterisikoen. Men en ting er, hvordan rammerne er i kommunalt regi - det er også ekstremt vigtigt, at vi alle sammen tænker over, hvordan vi agerer privat og fx siger nej tak til fester, hvor der er flere end ti personer.

Solrød Kommune anbefaler, at borgerne følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer om at holde afstand, spritte grundigt af, vaske hænder, bruge mundbind og holde den sociale kontakt til max ti personer. Samtidig anbefaler Solrød Kommune også, at borgerne downloader myndighedernes smitte|stop-app, som hjælper myndighederne med smitteopsporing. App'en kan hentes på www.smittestop.dk.