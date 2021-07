Greves borgmester, Pernille Beckmann, vil have strammet reglerne på flere områder. Pressefoto

Borgmester lover ændringer i regler

Sydkysten - 17. juli 2021 kl. 07:40 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Avisen har set en række dokumenter, der viser kvitteringer, som den nu afskedigede kommunaldirektør Claus Thykjær har afleveret til administrationen. På den baggrund har avisen kontaktet Pernille Beckmann, som har svaret skriftligt.

Ifølge Sten Bønsing, der er professor på juridisk institut på Aalborg Universitet, har Greve Kommune ikke overholdt reglerne for repræsentationsbilag, fordi der er en del eksempler på, at det ikke fremgår af kvitteringerne, som Claus Thykjær har afleveret, hvem der har deltaget i arrangementer og hvad formålet har været. Hvad er jeres reaktion på det?

- Uagtet den her sag havde byrådet besluttet, at økonomiregulativet skulle revideres og strammes op. Og som en naturlig del af den stramning vil der være fokus på det her.

Sten Bønsing mener, at kommunen har sovet i timen, fordi reglerne ikke er blevet overholdt i i hvert fald en række eksempler i 2019. Hvad har I gjort for at overholde reglerne om repræsentationsbilag?

- Det er kommunaldirektørens ansvar, at regler bliver overholdt, og det forventer jeg naturligvis sker. Hvis kommunaldirektøren opdager, at der er regler, der skal ændres, så skal han fremlægge det for byrådet.

I en mail skriver en jurist i kommunen, at det ikke tidligere har været et krav i kommunens økonomiregulativ, at det fremgik af repræsentationsbilagene, hvem der havde deltaget i arrangementer, hvor Claus Thykjær har betalt med kommunens kreditkort. Hvorfor har det ikke været et krav?

- Jeg kan bare sige, at fremadrettet vil det være en naturlig del af regulativet.

Administrationen har indstillet til Byrådets godkendelse, at kommunens økonomiregulativ ændres, så det fremadrettet er en del af regulativet, at det skal fremgå, hvem der har deltaget i repræsentationsudgiften. Hvorfor indstiller administrationen nu til byrådet, at det ændres?

- Udkastet til økonomiregulativet er ikke blevet behandlet endnu, for vi valgte meget bevidst at tage sagen af dagsordenen for at få revisionens anbefalinger ind, så vi aldrig kommer til at stå i sådan en sag igen. Økonomiregulativet bliver behandlet efter sommerferien.

Der lægges ikke op til, at reglerne bliver ændret, så det også fremgår af bilag, hvad formålet med udgiften er, selvom det ifølge Sten Bønsing er et krav. Hvorfor skal det ikke ændres?

- Det endelige regulativ er ikke beskrevet endnu, fordi revisionens anbefalinger skal indarbejdes.

Der er flere eksempler på, at Claus Thykjær bliver bedt om at dokumentere forskellige posteringer i forbindelse med brug af kommunens kreditkort, hvor han svarer, at han mener, at han har afleveret bilag. I nogle eksempler er der ikke specificeret, hvad beløbet dækker blot beløbets størrelse. Hvad har I gjort for at tjekke, om bilagene og brugen af kommunens kreditkort stemmer overens?

- Vi har afstemt transaktionslisterne i forhold til kommunaldirektørens arbejdsopgaver. Men igen vil jeg understrege, at det på ingen måde er i orden med den slags rod.

Der er flere eksempler fra 2019 på, at Claus Thykjær i mails til administrationen skriver, at han er kommet til at bruge kommunens kreditkort til privat brug, fordi det private og kommunale kreditkort ligner hinanden. Hvad har Greve Kommune gjort for at undgå, at det er sket?

- Hvis jeg havde vidst det, havde vi straks taget handling på det. Men det vidste jeg ikke, og jeg har naturligvis en forventning om, at en kommunaldirektør har fuldstændig styr på diverse kreditkort.

Flere gange har Claus Thykjær brugt kommunens kreditkort til private indkøb, og han begrunder det med, at han har taget fejl af kortene, der ligner hinanden. Er der eksempler på, at han har brugt sit eget kreditkort til at betale for regninger, der skulle have været betalt med kommunens kreditkort?

- Ja det er der eksempler på, og det vidner om, at det her handler om rod, som på ingen måde er i orden.

Der er en regning for syv øl på Heidis Bierbar i Jomfru Ane Gade på 210 kroner klokken 01.12 i december 2019. En aften i 2017 har Claus Thykjær betalt for øl og sjusser på en bar på Nørrebro for i alt 505 kroner. En tredje dag i 2020 er der to kvitteringer fra Heidis Bierbar klokken to og tre om natten. Hvad er kommunens retningslinjer for, hvornår en udgift er privat og hvornår den sker i arbejdsøjemed?

- En af revisionens anbefalinger er, at vi sætter et beløb på, hvad der er ret og rimeligt. Det vil vi gøre fremadrettet.

Der er en regning på et restaurantbesøg på Restaurant Silo i Nordhavn for ni personer, hvor beløbets størrelse er 6820 kroner. Der står ikke på kvitteringen, hvem der deltog i middagen og hvad formålet var. Kan du oplyse det?

- Det ved jeg ikke konkret.

Byrådet har meldt ud, at det mistede tilliden til Claus Thykjær i juni 2021. Han havde allerede rod i bilagene i 2016, så hvorfor kommer mistilliden først nu?

- Byrådet var ikke bekendt med at der var rod i bilagene i det omfang, som nu er afdækket. Hvis vi havde vidst det, havde vi mistet tilliden tidligere.

