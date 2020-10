Bilen i buret, borgmesterens tjenestebil, har blandt andet fået et klistermærke på. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Borgmester glad for at irriterende sag er afsluttet

Sydkysten - 30. oktober 2020

At borgmesteren kørte bilen hjem fra sit job som borgmester var ulovligt. Ankestyrelsen har udpenslet reglerne, og i en Tilsynsudtalelse skriver de, at det ikke er lovligt at kommunen stiller en tjenestebil til rådighed for borgmesteren, som han kan køre mellem hjemmet og rådhuset. Borgmesteren glæder sig over, at udtalelsen nu ligger der.

- Jeg er glad for, at sagen er slut, det er det positive i det. Den har været irriterende nok. Nu har man lavet nogle klare bestemmelser, og nu kører man efter dem, forklarer borgmester Ole Bjørstorp (S).

Han betragter nu sagen som helt afsluttet:

- Den er afsluttet på alle planer. Der bliver ikke mere om den. Og det er jo glædeligt, forklarer han.

Retningslinjer vurderet

Ankestyrelsen har kun vurderet selve lovgivningen og de retningslinjer kommunen fulgte i forbindelse med borgmesterens tjenestebil, og ikke hvad der i praksis er foregået. Dermed heller ikke om borgmesteren har rent faktisk har gjort noget ulovligt eller omfanget af det. Borgmesteren erkender dog, at han har kørt ulovligt i bilen, men at han ikke vidste, at han gjorde det.

Taget på fersk gerning

Sagen begyndte, da Ekstra Bladet afslørede ham i at bruge den kommunale VW Golf til at køre hjem til sin egen adresse fra rådhuset efter endt arbejdsdag. Det står meget klart i Ankestyrelsens udtalelse, at det ikke er lovligt, hvis Ishøj Kommune stiller tjenestebil til rådighed mellem dennes hjem og arbejde.

Borgmesteren undskyldte sig med, at han skulle tidligt op og af sted til et møde dagen efter.

Det forklarer Ankestyrelsen ligeledes, at det ikke er lovligt.

- God tro

- Vi havde indtrykket af, at det kunne man godt, fordi det sagde kommunens advokat, at man kunne, forklarer borgmesteren. Baggrunden for borgmesterens indtryk er, at kommunen i 2016 fik udarbejdet et juridisk fortolkningsnotat i 2016 af kommunens advokat. Det notat har udgjort kommunens retningslinjer indtil sagen kom frem i januar.

Men den tolkning har altså medført, at man agerede ulovligt. Men borgmesteren mener ikke, at han kunne have ageret anderledes:

- Jeg mener ikke, at vi er blevet gjort opmærksom på at det var ulovligt. Jeg er aldrig blevet bekendt med, at ordningen skulle være ulovlig. Det har været ud fra den forudsætning, at vores advokat havde sagt, at det kunne man godt. Havde vi vidst, at det var ulovligt, så havde vi aldrig brugt bilen, siger Ole Bjørstorp.

Købte ny bil

Da sagen begyndte at rulle valgte kommunen at spørge Ankestyrelsen om hjælp. Ankestyrelsen vurderede sagen, da de, ligesom kommunen, kunne se, at der var gråzoner i gældende lovgivning og retningslinjer. På den måde kunne Ishøjs praksis komme på ret køl og man kan undgå andre kommuner ikke begår samme fejl. Ankestyrelsen vurderer i den forbindelse, at de tiltag, som Ishøj Kommune indførte kort efter sagen begyndte at rulle, betyder, at sagen nu kan lukkes. Ishøj Kommune indførte blandt andet kørebog og klistermærker på alle kommunens biler. Og borgmesteren droppede at køre hjem i tjenestebilen:

- Derfor købte jeg også en ny bil, siger Ole Bjørstorp om tiltagene dengang.

- Nu er der kommet klare retningslinjer, de burde ikke kunne angribes, siger Ole Bjørstorp og understreger igen, at man ikke vidste at kommunens daværende praksis stred mod loven.

Borgmesteren er flere gange i byrådssalen blevet spurgt ind til lovligheden af tjenestebilen - som blandt andre Lennart Hartmann Nielsen (V) har spurgt ind til:

- Men han fik den forklaring, jeg har givet dig. At vi mente det var lovligt. Det var kommunaldirektøren, der gav den forklaring, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Fordi Ankestyrelsens eneste mulighed for sanktioner er at give bøder, hvis en kommune ikke retter ind, og Ishøj Kommune allerede ændrede praksis, da sagen kom frem, er sagen afsluttet fra deres side.