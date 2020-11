Se billedserie Foto: Michael Rosengaard / brand-ishoj.dk

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester efter voldsom brand: Ingen borgere står alene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester efter voldsom brand: Ingen borgere står alene

Ishøj Kommune er klar til at hjælpe de borgere, som er berørt af gårsdagens voldsomme brand i Vildtbanegård

Sydkysten - 26. november 2020 kl. 09:09 Kontakt redaktionen

- Ingen borgere i Ishøj skal stå alene i denne svære stund.

Læs også: Beboere får hjælp efter voldsom brand

Sådan lyder budskabet fra Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj, dagen efter at en voldsom brand hærgede en boligblok i området Vildtbanegård.

Branden opstod tirsdag eftermiddag i en lejlighed på Gildbrovej og blev først slukket efter mange timers hård og intens indsats fra det lokale brandvæsen Beredskab 4K.

36 boliger ødelagt - Det er en voldsom hændelse, som har påvirket os alle meget. Jeg er naturligvis taknemlig for, at ilden ikke har kostet menneskeliv, men mine tanker er hos de borgere, som med ét slag har mistet deres hjem - med alt, hvad det indebærer. Det er forfærdeligt at tænke på, siger Ole Bjørstorp.

Resultatet af branden var tirsdag aften, at 36 lejligheder var blevet ødelagt af i en grad, så de er ubeboelige.

Derfor havde 91 borgere brug for et midlertidigt sted at overnatte.

- Vi var hele aftenen til stede ved brandstedet for at sørge for, at alle beboerlister blev gennemgået minutiøst, og at ingen af de berørte blev ladt alene i stikken. Nogle søgte ophold hos familie og venner, mens andre fik midlertidig hjælp til overnatning af deres forsikringsselskaber. Sidst på dagen stod 12 personer uden tag over hovedet, og dem har vi hjulpet videre, siger Ole Bjørstorp.

Hvis du skal genhuses Ishøj Kommune er i kontakt med boligselskabet DAB, som administrerer boligerne i Vildtbanegård, for at hjælpe med en hurtigt og effektiv genhusning af borgerne.

De berørte borgere, som har en indboforsikring, skal kontakte deres forsikringsselskab med henblik på genhusning, mens deres lejligheder blive sat i stand.

Borgere, som har ikke en forsikring, skal kontakte boligselskabet DAB på tlfnr. 7732 0000 eller det lokale ejendomskontor på 4357 1700.

- Vi vil som kommune naturligvis også gøre vores bedste for at hjælpe vores borgere. Det er vigtigt for mig at understrege, at vi er her for borgerne i denne svære tid, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Psykologer står klar I øjeblikket er medarbejdere i Ishøj Kommune blandt andet i gang med at finde ud af, om nogle af de berørte kan være sårbare borgere, som har brug for særlig hjælp og omsorg.

Andre ansatte er i kontakt med lokale daginstitutioner og skoler for at sikre, at der bliver taget hånd om de børn, som er berørt af branden. Desuden står kommunens børnepsykologer klar til at hjælpe børn, som har brug for at tale om gårsdagens traumatiske oplevelser.

Også voksne kan komme til at tale med en psykolog eller få råd og vejledning om deres situation.

relaterede artikler