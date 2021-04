Borgmester deler blomster ud og fejrer genåbning

- Det er en fantastisk nyhed, at vores børn kan komme tilbage til skolebænken og vores forretnger kan åbne igen. Vi har, som lokalsamfund, vist, at alt er muligt, når bare vi står sammen og kæmper side om side. Det skal mine medborgere have stort tak for - for det er ikke nemt i en kommune som vores, hvor hovedparten af borgere bor i socialt boligbyggeri, hvor man går op og ned af hinanden og deler opgang med tredive andre mennesker, lyder det fra borgmesteren.