Se billedserie Doina havde taget sin mand, Poul, og deres snart fire-årige datter, Mia, med. Mia var mest begejstret for de flotte dannebrogsflag. Foto: Helle Midskov

Borgmester bød fem nye statsborgere velkommen

Sydkysten - 25. juni 2021 kl. 11:30 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Torsdag eftermiddag bød Solrøds borgmester, Niels Hörup, fem nye statsborgere velkommen. Fire borgere fra Solrød og en fra Greve ved en grundlovsceremoni på rådhuset i Solrød.

Endelig kunne fem borgere modtage dansk statsborgerskab. Det er corona, der har været årsag til, at det ikke har været muligt at holde grundlovsceremoni i en periode. Ceremonien denne eftermiddag var udskudt fra april til denne solrige eftermiddag.

- Det er i dag den fjerde grundlovsceremoni, som vi holder her i Solrød. En grundlovsceremoni er noget ganske særligt. Det er en højtidelig dag, men det er også en glædens dag, hvor vi siger velkommen til jer som statsborgere i vores dejlige land, sagde Solrøds borgmester og fortsatte:

- Et dansk statsborgerskab er ingen gave, det er noget, som man arbejder sig frem til og kan være stolt af.

Borgmester Niels Hörup forklarede blandt andet i sin tale de nye statsborgere og deres familier om Danmark som et af de ældste monarkier, om grundlov, demokrati og danskernes ret til at ytre sig og demonstrere, også selv om der var covid-19.

Herefter inviterede borgmesteren de fem nye statsborgere op på skift, så de kunne skrive under på erklæringen om statsborgerskab og derefter var det tid til et håndtryk. Udgaven i Solrød var badet i sprit. Alle sprittede af og gav hånd og holdt afstand. Sammen med et stort og hjerteligt tillykke med det danske statsborgerskab fra borgmesteren, modtog de fem nye statsborgere også et bordflag med dannebrog i dansk design, hvor foden har hjerteform. Bagefter var der forfriskninger både med og uden alkohol og portionsanrettet frugt i bedste coronastil til de fremmødte.

Stor glæde

Glæden over det danske statsborgerskab var stor hos Christian Nocholas Hunter, Nafis Imtiaz Zaman, Doina-Ionela Stanila, Antonio Tredanari og John Michael Wood, som torsdag eftermiddag modtog dansk statsborgerskab. De havde alle gang i mobiltelefonerne og sikrede sig billeder, når der blev skrevet under og givet hånd.

For Doina-Ionela fra Rumænien var det en dag, som hun længe har set frem til.

- Jeg har boet og arbejdet i Danmark i 11 år, og jeg er glad for endelig at blive dansk statsborger, det betyder også meget for mig, at min mand, Poul, og vores lille datter er med her i dag, fortalte Doina-Ionela.

For italienske Antonio er statsborgerskabet en del af integrationen til det danske samfund. Det hele begyndte ellers med, at han bare blev »hængende« i Danmark, som han udtrykte det. Han tog sin uddannelse i Danmark, mødte en dejlig dansk kvinde, fik job i Københavns Kommune og flyttede til Solrød.

- Ja, vi købte hus i Solrød for nogle år siden, det er et rart sted. Det er i øvrigt ikke første gang, vi er her på rådhuset i en særlig anledning. Pia og jeg er blevet viet her på rådhuset, og nu har vi fået lille Solvej fra Solrød, sagde han med et stort smil til Pia og deres lille datter.

Antonio har boet i Danmark i 9 år. Indfødsretsprøven tog han uden fejl og føler, det er en proces at blive en del af Danmark og vigtigt at lære så meget om landet og kulturen som muligt.

Også Christian Hunter fra Havdrup havde set frem til denne dag.

- Brexit er årsagen til, at jeg har sat fart på med at søge dansk statsborgerskab. Man ved ikke, hvad Storbritanniens udtræden af EU kan få for konsekvenser for os englændere, der bor andre steder, så nu vælger jeg at få dobbelt statsborgerskab. I øvrigt så har jeg boet i Danmark, siden jeg var 13 år, og nu er jeg 45, så jeg føler mig godt hjemme her. Jeg gik på Havdrup Skole og flyttede så til København for at arbejde og uddanne mig. For 11 år siden valgte jeg at flytte tilbage til Solrød, og det blev igen til Havdrup, hvor der er dejligt, fortalte Christian Hunter, som havde taget datteren med til ceremonien.

For Solrøds borgmester var det også en særlig dag.

- Det er en stor ting at blive dansk statsborger, og derfor har vi også valgt at gøre noget ekstra ud af grundlovsceremonien her i Solrød, hvor vi holder det højtideligt, og der er mulighed for en uformel snak bagefter, sagde Niels Hörup.