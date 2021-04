Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K) er blevet udvalgt til at sidde med i Hovedstadens Vækstteam. Arkivfoto

Borgmester bliver del af Hovedstadens vækstteam

Sydkysten - 17. april 2021

Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen er udvalgt til at sidde med i Hovedstadens Vækstteam. Et team, der er udpeget af erhvervsministeren, og har til opgave, at anbefale løsninger til vækst og beskæftigelsen efter coronakrisen. Erhvervsministeriet, herunder erhvervsministeren, har udpeget syv regionale vækstteams, som skal komme med anbefaling til hvordan regeringen kan styrke vækst og beskæftigelse.

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat 500 mio. kr., som de frem til 2023 vil bruge på at udmønte anbefalingerne, som er stillet af de regionale vækstteams. Inden maj 2021 skal alle vækstteams derfor have indleveret deres bud på, hvordan der bedst sættes gang i væksten, så der skabes flere arbejdspladser i hele Danmark.

Hovedstadens Vækstteam er ført an af Lars Fruergaard Jørgensen, som er administrerende direktør for Novo Nordisk A/S. Opgaven for teamet er at komme med anbefalinger til, hvordan vækst og arbejdspladser styrkes inden for life-science industrien.

Som formand for Erhvervshus Hovedstaden og borgmester i en hovedstadskommune er Henrik Rasmussen blevet udvalgt sammen med otte andre, til at løfte teamets opgave.

- Vi skal gøre København og hovedstadsregionen til skuevindue mod verden indenfor life-science. Vi skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes vækst og arbejdspladser. Vi vil have fokus på synergier mellem de helt store og små og mellemstore virksomheder, for at skabe yderligere eksport, som kan sikre god økonomi for hele Danmark. Vækstteamet er sammensat af repræsentanter fra både den private og offentlige sektor, og jeg er glad for at kunne bidrage med mine kompetencer til dette arbejde, siger Henrik Rasmussen.

Vallensbæks Borgmester er altså med til at løfte en opgave, som sætter fokus på at løse de udfordringer, som coronakrisen har bragt.

I løbet af corona-krisen har et bredt net af hjælpepakker nemlig holdt hånden under danske virksomheder og arbejdspladser, som har været ramt af restriktionerne, som fulgte af pandemien. Derfor er det afgørende, også at styrke erhvervsudviklingen på længere sigt.