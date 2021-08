Borgmester: Vi skal lære af fejl

- Jeg kan ikke gå ind i den konkrete sag, fordi jeg ikke må tale om konkrete personsager i medierne. Men vores sagsbehandlingstider kan desværre ikke altid overholdes - særligt i sager, hvor der løbende sker en udvikling i borgerens liv eller helbred, som giver anledning til, at der skal foretages nye udredninger eller vurderinger. Derudover sker der ind i mellem udskiftning af personalet, og det har desværre ofte konsekvenser for sagsbehandlingstiden og overdragelse af viden. Alle borgere har selvfølgelig et berettiget ønske om, at deres sager behandles så hurtigt som overhovedet muligt, og jeg ville da gerne, at vi kunne gøre det hurtigere. Men vi er også nødt til at sikre os, at sagerne behandles ordentligt og efter de love og regler, der gælder, og vi arbejder løbende med at optimere området, skriver hun i et skriftligt svar.