Borgmester: - Vi skal hjælpe hinanden

- Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, og jeg er parat til at hjælpe, siger borgmester Pernille Beckmann.

Sydkysten - 13. marts 2020 kl. 09:53 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Pernille Beckmann (V) opfordrer borgerne i Greve til at vise samfundssind, følge retningslinjerne og hjælpe, hvor der hjælpes kan.

Kriseberedskabsplanen med at lukke Greve Kommune ned kører efter planen, oplyser borgmester Pernille Beckmann, som beder folk have ro på.

- Myndighederne har styr på det. Vi er ikke truet og skal opføre os ordentligt. Byen er ved at gå amok, fordi folk hamstrer helt vildt. Der er mad til alle, og det er ikke en fødevarekrise. Vi skal også passe på vores private arbejdspladser, lyder det fra borgmesteren, som fortsætter:

- Vi skal ikke stå så mange mennesker sammen, det er der, det går galt, og det kan ramme de ældre, som vi skal passe på.

Hvem kan hjælpe

Lige nu er status, at det går godt på plejecentrene. Forholdene omkring hjemmepleje, plejehjem og botilbud er uændret, for dem det berører, og besøg ændres til det, der er tvingende nødvendigt. Lige som kommunen har valgt at forebyggende hjemmebesøg hos ældre og syge foregår pr. telefon.

I disse dage prøver kommunen at få så mange hænder til rådighed til den direkte pleje af de ældre og svage borgere.

Kommunen er i sving med at folde beredskabsplanen ud. I den forbindelse ser man på, om der er sundhedsfagligt personale, som sidder i andre funktioner andre steder i kommunen, som man kan varsle, skrive på en nødliste og akut hente over i plejesektoren. Elever i plejesektoren bliver også på institutionerne fremfor at vende tilbage til skolen, og kommunen undersøger, om pensioneret sundhedspersonale vil arbejde.

- Vi ser på generelt, hvem der har en sundhedsfaglig baggrund, siger borgmesteren og peger på sig selv.

- Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, og jeg er parat til at hjælpe, hvor jeg kan. Man kan ikke være for fin, det er nu, vi skal rykke sammen, fortsætter borgmesteren, som fortæller, at borgerne kan hjælpe ved at stå sammen hver for sig.

Hun opfordrer til, at man undgår at være alt for mange sammen og aflyse og udsætte til senere. Det er en klar måde at hjælpe hinanden på lige nu.

- Jeg har aflyst alle udgående opgaver. Det er blandt andet åbning af udstilling på Greve Museum, der skulle åbnes torsdag eftermiddag. Byrådets budgetseminar, som skulle begynde fredag formiddag, er også aflyst, siger borgmesteren.

Senere på måneden skal der holdes byrådsmøde i Greve. Der er man i krisestaben i kommunen ved at finde ud af, hvordan det skal håndteres.

- Kan vi lave det elektronisk og kun behandle de mest presserende sager. Hvis det er nødvendigt, så må vi gøre det, forklarer borgmesteren, men vi skal gøre det ordentligt og sikkerhedsmæssigt mest forsvarligt og undgå at flere bliver smittet.

Flere har coronavirus

Borgmesteren kan nemlig bekræfte, at der er borgere i Greve Kommune, som allerede er smittet med coronavirus. Hun kan dog ikke oplyse antallet.

- Vi har både borgere i kommunen, der er smittede med coronavirus, og nogle som er i karantæne, fordi de er pårørende eller på anden vis har været i kontakt med nogen, der har coronavirus, forklarer borgmesteren, så vi skal tage alle de forbehold, vi kan, siger hun og uddyber:

- Vi har sendt så meget personale hjem, som vi overhovedet kan og har kun et nødberedskab. Vi har også valgt, at så mange beredskabsfolk som muligt skal være på vagt hjemmefra.

Borgmesteren forklarer afslutningsvis, at krisestaben kontinuerligt holder møde og melder ændringer ud, så hurtigt det er muligt.