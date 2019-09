Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Vi må ikke give efter for utrygheden

Sydkysten - 18. september 2019

- Det er naturligvis svært ikke at blive berørt som borger i Ishøj, når man oplever, at den by, som man holder så meget af, bliver scene for en så voldsom hændelse. Jeg har dyb medfølelse for de efterladte.

Sådan lyder ordene fra borgmester Ole Bjørstorp efter søndagens skudepisode på Gildbrovej, der kostede en ung mand livet.

Som en konsekvens af hændelsen har Københavns Vestegns Politi indført visitationszone i dele af Ishøj frem til den 30. september 2019. Det betyder, at politiet kan foretage stikprøver og kontrollere personer og biler, som befinder sig i visitationszonen.

- Sagen er nu, at politiet har sat massivt ind for at finde gerningsmændene og genetablere trygheden i Ishøj. Vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde med politiet, og jeg er ikke i tvivl om, at politiet gør deres yderste, siger Ole Bjørstorp.

Vi må stå sammen Selvom den seneste hændelse påvirker både borgere og medarbejdere i Ishøj, opfordrer borgmesteren til, at alle rykker tættere sammen og ikke lader utrygheden påvirke deres dagligdag.

- Det kan være svært, men det er utrolig vigtigt, at vi ikke giver efter for utrygheden og frygten. Vi må stå tæt sammen og markere, at Ishøj er vores by, og at vi ikke accepterer skyderier og andre ulovligheder på vores gader. Vi vil simpelthen ikke have det i vores by, siger Ole Bjørstorp og understreger, at Ishøj Kommune har stort fokus på tryghed.

Udvalg skal sikre trygheden Blandt andet oprettede kommunen i starten af året et tryghedsudvalg, som har til opgave at øge borgernes tryghed ved at nedbringe antallet af kriminelle hændelser.

Udvalget, som har fået navnet Udvalget for tryghed og kriminalitetsforebyggelse, består blandt andet af repræsentanter fra byrådet, politiet, boligforeningerne, foreningslivet og tre borgere. De skal sammen udarbejde en handleplan med initiativer, som kan bekæmpe kriminalitet.

- Jeg håber, at borgerne er opmærksomme på, at vi tager deres tryghed meget alvorligt. Det er vores største prioritet, at vores borgere kan føle sig trygge i deres egen by, og vi samarbejder tæt med politiet for at sikre, at vi ikke oplever endnu en tragisk begivenhed, siger Ole Bjørstorp.

Som formand for tryghedsudvalget har borgmester Ole Bjørstorp inviteret til et borgermøde med titlen "Ishøj - en tryg by" på torsdag den 26. september kl. 19 i byrådssalen i Ishøj Rådhus.