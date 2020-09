Borgmester: Vi følger corona-situationen tæt

Imens København og omegnskommunerne lige nu har stigende smittetal, har Solrød Kommune over et stykke tid ligget stabilt på 2-4 nye smittede borgere inden for syv dage. De få antal nye smittede borgere får dog ikke Solrød Kommune til at hvile på laurbærerne, fortæller borgmester Niels Hörup (V).

- Vi har hørt det så mange gange nu, men det er fortsat ualmindelig vigtigt, at vi minder hinanden om, at vi holder de gode og nødvendige vaner med at vaske hænder, spritte af, hoste i ærmet og holde afstand. Vi skal hele tiden huske på, at vi hver især har et ansvar for at gøre vores for at mindske smitten, siger borgmesteren.