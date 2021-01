Vallensbæk Kommnunes borgmester, Henrik Rasmussen (K).

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Sydporten bliver den grønne port Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Sydporten bliver den grønne port

Sydkysten - 20. januar 2021 kl. 10:15 Kontakt redaktionen

Høring: Sydkysten har bedt borgmester Henrik Rasmussen svare på de høringssvar og indsigelser, vi har listet op i artiklen om Sydporten-høringen, som er på side 7. Svaret er nedenfor:

Af Henrik Rasmussen (K)

borgmester, Vallensbæk

DEBAT: En af visionerne i kommunens udviklingsstrategi som er vedtaget i enighed, er at vi i Vallensbæk skal have et grønt byliv med en central beliggenhed - og det må man sige, at Sydporten lever op til.

Med Sydporten får Vallensbæk godt 100 nye, dejlige lejeboliger, som kommer til at ligge nær ved både strand, grønne områder, indkøbsmuligheder - og med den kommende letbane lige til døren.

Det nye boligområde bliver for alle aldre - lige fra børnefamilier til de såkaldte "empty nesters", hvor børnene er flyttet hjemmefra og villaen måske føles for stor. Developeren forventer, at Sydporten vil blive fuldt udlejet - og ville selvfølgelig ikke gå ind i et sådant projekt, hvis det modsatte var tilfældet.

Det har aldrig været nogen hemmelighed, at der skulle bygges på den gamle trælastgrund. Det er et vilkår, at vi fortsat skal udvikle vores kommune for at kunne opretholde det høje serviceniveau. Alternativet er enten at forhøje skatterne eller at spare på servicen.

Med Sydporten vil vi fortsat tiltrække ressourcestærke borgere. Og med det mener jeg ikke nødvendigvis, at de har en høj indkomst - det handler lige så meget om, at de aktivt bidrager til lokalsamfundet.

Jeg synes, at det oplæg, som udvikleren har fremlagt, lover et rigtig flot projekt. Jeg er helt bekendt med de følelser, der opstår vedr. forandring, især når de kommer tæt på. Det vil selvfølgelig blive anderledes for de omkringboende - men kombinationen af tungt erhverv og bolig i samme område hører fortiden til.

Et rent boligområde så stationsnært ved letbanen vil stige i værdi på markedet, ligesom i resten af Vallensbæk, hvor liggetiderne er blandt da laveste. Men projektet vil også skabe et nyt samlet attraktivt område for alle i hele området, præcist som det også er sket i Strandhaven.

Vi prøver at tænke fremad. Man skal ikke forestille sig det, som det er nu - man skal forestille sig det, der kommer. For eksempel hvad trafikken angår, så bliver krydsene og vejanlæggene bygget om, så der hovedsageligt vil være lokaltrafik, og letbanen kommer til at tage meget af biltrafikken. Der bliver altså et helt andet trafikmønster end i dag.

Hvad angår daginstitution, så er der planlagt en ny, centralt beliggende institution ved Vallensbæk skole. Også på skoleområdet følger vi udviklingen løbende og udbygger, når det bliver nødvendigt.

Og med hensyn til miljøscreening, så har forvaltningen vurderet, at der ikke bliver væsentlige ændringer.

Forslaget til lokalplan for området har nu været høring, og der er indkommet ca. 25 høringssvar (heraf i hvert fald tre fra Erik Kærgaard Kristensen). Dem glæder vi os til at læse, og i samarbejde med udvikleren vurdere, om der skal laves tilpasninger til projektet - ligesom der allerede er sket. Blandt andet er der pillet ½ etage af, P-huset er fjernet og begrønningen er ændret. Så vi lytter til ønskerne og forsøger at tilpasse, så godt det kan lade sig gøre.

Jeg glæder mig til at følge projektet og se det færdigt. Og det tror jeg også, at mange andre gør.