Se billedserie En af de mange sjove udendørs lege, der bliver leget i Bølgen Vuggestue og Børnehave under coronakrisen, er leg med farvede bolde, som kastes op i luften.

Borgmester: Stor ros til ansatte og borgere i kampen mod coronavirus

Sydkysten - 05. maj 2020 kl. 16:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Solrød Kommune er der kun få registrerede smittede med coronavirus, men sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer skal stadig følges til punkt og prikke, lyder det fra borgmester Niels Hörup (V).

For lidt over ni uger siden kom coronavirus til Danmark, og siden da har landet og herunder Solrød Kommune bl.a. ved hjælp af helt nye retningslinjer og anbefalinger kæmpet en kamp mod coronavirus. Et forsigtigt skøn er, at første slag mod virusset ser ud til at være vundet i Solrød Kommune. Statistikken viser nemlig, at der i Solrød Kommune i en periode på ti dage ikke blev registreret nye smittetilfælde.

- Det er godt gået. Både af medarbejderne i vores kommune, som i hele coronaperioden løbende har tilpasset sig de mange nye retningslinjer og har arbejdet hårdt og passet godt på os borgere, og af borgerne, som har taget de statslige sundhedsmyndigheders retningslinjer seriøst med alle de konsekvenser og afsavn, som det indebærer, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

- Både borgere og medarbejdere har taget imod den nye hverdag med gåpåmod, og det har medført, at håndteringen af coronapandemien indtil nu er gået over forventning. Det betyder ikke, at vi vil slække på indsatsen. Vi vil forsat følge de statslige sundhedsmyndigheders anbefalinger og retningslinjer til punkt og prikke - det er jo netop, fordi vi alle sammen har været så gode til at følge retningslinjerne, at vi ikke har flere smittetilfælde.

De mange nye retningslinjer og anbefalinger har ført nye kreative løsninger med sig rundt omkring i kommunen. På Plejecenter Christians Have kan pårørende fx aftale, at de kan mødes med en beboer og tale sammen over hækken, der er blevet lavet vejledning til, hvordan man kan ringe til hinanden via videoopkald, og det er muligt for pårørende at sende hilsner til beboerne via e-mail.

Genoptræningscenteret har lavet programmer og videoer, som borgerne kan træne efter og afholder Skype-møder med borgerne, hos Solrød Bibliotek og Kulturhus kan borgerne bestille og hente bogposer, og på skoleområdet er der fx indkøbt et væld af campingstole, så undervisningen kan foregå uden for. Hos dagtilbuddene er der fx lavet vinke- og afleverings-zoner og legepladserne er inddelt til mindre grupper af børn. Samtidig er der kommet ekstra hænder til flere områder, fordi kommunens medarbejdere hjælper hinanden på kryds og tværs af fagområder fx ved, at jobkonsulenter midlertidigt hjælper til i dagtilbud og skoler.

- Det er fortsat en kompliceret øvelse at overholde alle retningslinjerne på alle områder samt ikke mindst at genåbne dele af dagtilbud og skoleområdet under så markant anderledes forhold end normalt. Heldigvis er lysten til at finde nye løsninger stor hos vores engagerede medarbejdere, og vores borgere - både børn, unge og ældre - har taget rigtig godt imod de mange nye tiltag. Jeg vil gerne sige tak til borgerne for deres positive indstilling, som gør, at vi alle kan komme bedst muligt igennem denne vanskelige situation, siger Niels Hörup.