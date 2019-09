Se billedserie Her ses fra neden: Ringstedbanen, Holbækmotorvejen, Vallensbækvej ? og nogle af de mest støjplagede boliger i Vallensbæk.

Borgmester: Overhold aftale om støjsikring

Planen om et nyt trafikforlig, der kan sende støjafskærmning til revurdering, falder ikke i god jord hos borgmester Henrik Rasmussen

Sydkysten - 28. september 2019

Borgmester Henrik Rasmussen opfordrer i et brev den nye transportminister til at overholde den tidligere regerings løfte om støjbekæmpelse på Vestegnen.

Da den daværende regering i foråret præsenterede dens plan for den danske infrastrukturs fremtid, kunne Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen bogstaveligt talt ikke få armene ned.

Der var i planen øremærket 1,6 mia. kr. til bekæmpelse af støj fra vejnettet, og Vallensbæk stod allerøverst på prioriteringslisten. Nærmere bestemt skulle der etableres afskærmning ved Holbækmotorvejen, der er særligt hårdt ramt af trafikstøj.

Ny minister Nu er der kommet en ny regering og en ny transportminister, Socialdemokraternes Benny Engelbrecht. Han har for nylig meldt ud, at regeringen ønsker at genåbne trafikaftalen og lave et nyt forlig om infrastrukturen.

Og det vækker ikke glæde i borgmesterkontoret i Vallensbæk.

- Det er simpelthen uholdbart, at vores borgere igen skal afvente en proces med snak og forhandlinger frem og tilbage i Folketinget. Borgerne har brug for løsninger på støjudfordringerne langs statens veje, skriver borgmester Henrik Rasmussen et brev til transportministeren.

Borgmesteren opfordrer ministeren til at komme til Vallensbæk for selv at opleve støjen.

- Jeg vil gerne invitere dig til Vallensbæk Kommune for at give dig en oplevelse af den støj, som borgerne i en stor del af Vallensbæk oplever, så vi sammen kan drøfte nødvendigheden af, at de rigtige løsninger bliver prioriteret. Uanset partifarve må det være et mål, at omegnskommunerne kan fortsætte med at være et attraktivt sted at bo og opholde sig - uden trafikstøj, skriver Henrik Rasmussen.

Ifølge Vejdirektoratet er mere end 60 procent af boligerne på Vestegnen støjpåvirkede, primært på grund af de statsejede motorveje. På landsplan er kun 15 procent af boligerne plaget af støj.