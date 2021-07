Ole Bjørstorp, Ishøjs borgmester, fylder 75 år i dag, torsdag 8. juli. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester Ole Bjørstorp fylder 75 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester Ole Bjørstorp fylder 75

Sydkysten - 08. juli 2021 kl. 10:32 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Ishøj: Borgmester Ole Bjørstorp fylder i dag, torsdag, 75 år.

Ordet bykonge bliver med jævne mellemrum brugt, og han har nu siddet som borgmester i 20 år, siden han overtog posten fra Per Madsen i 2001. Her har han også beholdt et klart Socialdemokratisk flertal i byrådet.

Det er dog næppe gået nogens næse forbi, at han ikke længere er Socialdemokrat, men i stedet er blevet en del af det nystiftede Ishøjlisten.

Udmeldingen skete efter længere tids uro i den lokale partiforening, som endte i et kampvalg om hvem, der ved næste valg, skal være partiets spidskandidat. Det valg tabte han til Merete Amdisen.

At borgmesteren, sammen med to andre medlemmer af S, forlod partiet og stiftede Ishøjlisten, betød, at Socialdemokratiet ikke længere havde flertal i byrådet.

Med indmeldingen i Ishøjlisten viste han, at han fortsat er en politisk fighter og overlever. På trods af nederlag i kampvalget om spidskandidaturet i sit tidligere parti, har han valgt at tage endnu en omgang på stemmesedlen.

Siden har han kritiseret sit gamle parti for være blevet en klon af Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken.

At han ikke bare har valgt at trække sig fra borgmesterposten, har affødt en del kritik og hårde ord i byrådssalen - især fra sine tidligere partikammerater. Samtidig har flere partier glædet sig over, at de nu har lettere ved at få indflydelse, nu hvor flere partier skal komme til enighed før beslutningerne bliver taget.

Skaffede Ishøj milliarder

Ole Bjørstorp har i løbet af sine mange år på borgmesterposten fået gennemført flere markante projekter i Ishøj. Steen Skovhus, der ligeledes er rykket fra Socialdemokratiet til Ishøjlisten, og som er formand for Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening, nævner blandt andet, at han var med til at forhandle en stor forskønnelse af boligområderne hjem:

- Hele den almennyttige boligmasse er renoveret i denne periode, Vejleåparken, Gadekæret og Vildtbanegård. Der er hentet milliarder af kroner i Landsbyggefonden til renoveringer. Lige nu har man ikke nogen almennyttige boliger, som står som mangler renoveringer hos Landsbyggefonden, forklarer han.

Steen Skovhus nævner samtidig, at borgmesteren også var med til at blokere, at blokere, at Ishøj kom på ghettolisten, da de blev indført.

- Det har han en stor aktie i, lyder det fra lokalhistorikeren.

Landspolitisk bemærket

Ole Bjørstorp har ikke kun tegnet Ishøj indadtil. Udadtil har han også til tider haft en markant stemme: I forbindelse med coronaen, har Ole Bjørstorp ledet den hårdest ramte af landets kommuner. Her var han blandt andet åbenmundet i sin kritik overfor sundhedsmyndighederne, som sendte børnene hjem en uge efter de var begyndt i skole igen:

- Jeg mener, det er en vanvittig beslutning og en hovsa-løsning. At de små elever skal straffes, er forkert, sagde han dengang. Han har også kritiseret VLAK-regeringens håndtryksregel, ligesom han sammen med flere andre vestegnsborgmestre kæmper en kamp mod støjen i området.

Ole Bjørstorp blev valgt ind i byrådet i 1982, og har siden dengang været både formand for Børn- og Ungeudvalget, siden gruppeformand og viceborgmester, inden han overtog posten. Før og under sin indledende lokalpolitiske karriere blev han uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1974 og arbejdede i Københavns Amts Sygehusdirektorat fra 1975 til 1978, som lærer ved LO-Skolen i Helsingør og fra 1980 til 2000 var han forhandlerkonsulent ved Ingeniørforeningen i Danmark.

Ole Bjørstorp fortsætter formentligt sit hverv frem til valget, hvor en ny fremtid for byrådet og kommunen vil tegne sig - og hvis valget flasker sig til hans fordel, kan han fortsætte som borgmester. Valget finder sted i november.