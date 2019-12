Arkivfoto

Borgmester: Nødvendigt skifte

Sydkysten - 04. december 2019 kl. 16:17 Af Søren Schaadt Larsen

Ishøj: Der var for stor modstand mod den nu tidligere gruppeformand hos socialdemokraterne i Ishøjs byråd, Merete Amdisen, og det fik borgmester Ole Bjørstorp til at trække sin støtte til hende.

Sådan lyder det fra borgmesteren.

- Når det er halvdelen eller flere, som har trukket støtten til hende, så står man i en situation, hvor der ikke er andet at gøre end at finde en ny til posten, siger Ole Bjørstorp om årsagen til, at gruppen mandag valgte at udpege en ny gruppeformand.

Borgmesteren vil ikke kommentere særligt meget på årsagen, men siger alligevel:

- Der er nogle personlige ting, som jeg ikke kan komme ind på. Der var nogle ting, som gjorde, at gruppen ikke kunne samarbejde med hende, siger han.

Ole Bjørstorp fortæller, at der på gruppemødet blev diskuteret for og imod, uden at der var voldsomme diskussioner. Ole Bjørstorp valgte selv at stemme for, at Amdisen skulle trække sig:

- Jeg kan ikke sige andet end, at jeg skal have en gruppe der fungerer, siger borgmesteren, som understreger, at han orienterede Merete Amdisen inden mødet om, at det kunne ende på den måde.

- Det er ikke noget, nogen synes, er en god ting. Det er lidt kedeligt, siger Ole Bjørstorp.

Det var borgmesteren selv, der på foranledning af flere af byrådsmedlemmerne stillede forslaget til en mistillidsafstemning mod Merete Amdisen.

- De ville nok ikke gå videre med det hver især, men så ligger det og ulmer, og så måtte jeg jo påtage mig den triste situation, siger han og forsøger at se fremad:

- Vi kommer videre på en god profesisonel måde. Sagerne bliver behandlet. Udvalgene arbejder videre, siger Ole Bjørstorp og fortæller, at situationen var værre, hvis man ikke havde skiftet formand:

- Det giver mig en helt umulig situation at arbejde i, eller at man får byrådsgruppen kløvet midt over, siger han.