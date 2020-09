PR-foto Foto: Phovoir

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Mere ulighed med nej til øjenlægeklinik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Mere ulighed med nej til øjenlægeklinik

Sydkysten - 10. september 2020 kl. 17:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regionsrådet i Region Hovedstaden skaber mere ulighed i sundhed, når de i deres milliardstore budget for 2021 ikke har fundet det politisk nødvendigt at afsætte 3,1 mio. kr. til en øjenklinik i Ishøj. Det mener Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp

Udvalget for forebyggelse og sundhed i Region Hovedstaden havde ellers indstillet til regionsrådet, at der skulle bruges penge på en øjenlægeklinik i Ishøj i en erkendelse af den ringe øjenlægedækning på Vestegnen.

Det skete blandt andet på baggrund af, at Ishøj Kommune procentuelt har flere borgere med diabetes end alle andre kommuner i Region Hovedstaden. Da der er en sammenhæng mellem diabetes og risikoen for nedsat syn, mente udvalget, at det var helt logisk, at en øjenlægeklinik skulle ligge i Ishøj. Men det lyttede regionsrådet ikke til.

- Det er en helt forkert politisk prioritering af midlerne i regionen. Vestegnen har klart den dårligste øjenlægedækning i regionen, og så vil man alligevel ikke afsætte midler til åbning af en øjenlægeklinik. Hvad nytter det, at der står i Region Hovedstadens egen praksisplan for speciallæger, at der skal være god og lige adgang til speciallægepraksis i regionen, når de efterfølgende undlader at bevilge penge til en øjenlægeklinik i Ishøj. Regionsrådet arbejder ikke for at realisere de visioner, som det selv har vedtaget, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Et års samarbejde ender med et nej

Det var meningen, at øjenlægeklinikken skulle have til huse i Brohuset, Ishøjs nye medborger - og sundhedshus, hvor der i forvejen ligger lægeklinik, hjemmesygepleje og fodterapeut, og hvor der på sigt åbner genoptræningscenter og aflastningsboliger, men øjenlægeklinikken bliver altså ikke til noget.

- Både regionsrådsformanden og enkelte regionsrådsmedlemmer har været på besøg i Brohuset og udtrykt deres opbakning til åbning af en øjenlægeklinik i Brohuset. Samtidigt har Ishøj Kommune samarbejdet med regionens administration i ét års tid om åbning af en øjenlægeklinik i Brohuset. Vi havde derfor en berettiget forventning om, at der kom en øjenlæge til Ishøj, og så falder det hele på gulvet på målstregen, lyder det fra Ishøjs borgmester.

Bekymring for at øjensygdomme forværres

Ole Bjørstorp mener, at det kommer til at gå ud over rigtig mange borgere både i Ishøj og på resten af Vestegnen, at øjenlægeklinikken ikke bliver til noget. Det er ifølge Ishøjs borgmester velkendt, at når der findes sundhedstilbud i lokalområdet, så er der flere, der benytter sig af disse tilbud. Især øjenlæger er vigtige at have i lokalområdet, da det kræver en henvisning fra en øjenlæge at kunne få behandling på et hospital for en øjenlidelse.

- Al snak om, at pengene er få, og at der skal prioriteres, giver jeg ikke meget for. Faktum er, at Region Hovedstaden har vedtaget et budget uden besparelser og med flere midler til en lang række områder. Med alenlange ventetider hos de eksisterende øjenlæger risikerer mange øjensygdomme at forværres, og borgere her på Vestegnen må endnu engang konstatere, at der er ulighed i sundhed. Paradoksalt nok kalder regionsrådet deres budget 2021 for 'Det handler om liv'. Men de liv, der leves her på Vestegnen, er åbenbart ikke meget værd for regionsrådet, slutter borgmester Ole Bjørstorp.

Procentandel af befolkningen med diabetes i Ishøj er 6,6 procent, men den i hele Region Hovedstaden er 4,7 procent.