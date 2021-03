Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøjlisten, er ikke enig i kritikken. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Kritikken er skudt helt ved siden af

Sydkysten - 17. marts 2021 kl. 11:43 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) har ikke meget til overs for den kritik, de øvrige partier i byrådssalen kommer med:

- De har jeg jo sagt hele tiden, at det er helt hen i vejret, siger han som det første, da Sydkysten spørger ham.

- Det må stå for deres egen regning, fortsætter borgmesteren, da vi spørger om det er gået for langsomt med at bekæmpe coronasmitten:

- Vi har gjort alt det vi kan. Vi har gjort det så hurtigt vi kunne. Vi har taget det alvorligt. Nogle gange har vi arbejdet i døgndrift, forklarer han.

Borgmesteren forklarer, at man arbejder på mange initiativer, men at det største og vigtigste er, at lokalisere smitten, hvilket sker lige nu sker ved at teste spildevand, og sætte ind, hvor smitten er. I den forbindelse, lyder det fra borgmesteren, har boligselskaberne en vigtig rolle.

- Der bliver sat ind, hvor smitten, og det gør man sammen med boligselskaberne og de lokale foreninger i områderne. Det er sådan det vil blive gjort fremover, siger Ole Bjørstorp.

Han mener ikke, at der er blevet nølet med kontakten med boligselskaberne, og at det var meget naturligt, at man først havde et møde og siden begyndte et samarbejde:

- Jeg deltog i det første møde, og nu har vi så formaliseret samarbejdet efter, vi har fået de her målinger af spildevandet, hvor vi meget præcist kan lokalisere smitten, forklarer borgmesteren.

Han mener ikke, at noget i den proces er gået for langsomt, eller at der bliver gjort for lidt - der er mange initiativer i gang:

- Der er lavet det her dialogforum, der kører. Det har vist sig, at være en rigtig god ide. Det er næsten 50 mennesker, der har været i spil, der har arbejdet med de her indsatser. Vi har de fora, vi har arbejdet i. Det har fungeret hele tiden. Det kører meget sammen med boligselskaberne. Vi opbygger lokale testhold, så folk kan gå hen og blive testet. Det gør vi sammen med boligselskaberne. Det kører ganske udmærket, siger Ole Bjørstorp, som fremhæver medarbejdernes arbejdsindsats.

Han mener heller ikke, at han burde have taget flere initiativer:

- Det kan jeg afvise, siger han:

Byrådet vedtog på seneste møde, at man sætter 1.526.000 kroner af til at uddanne podeteams, og 500.000 kroner til at forebygge smitte i boligområderne.