Ole Bjørstorp

Borgmester: De største smittefarer er i boligforeningerne

Sydkysten - 14. februar 2021 kl. 07:25 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Man skal sætte ind overfor familierne og boligforeningerne, det er der, de største smittefarer ligger. Men at lukke skolerne og sende eleverne hjem er en vanvittig beslutning, som jeg tager afstand fra, siger borgmester Ole Bjørstorp

I Ishøj Kommune er smitten med coronavirus stigende, og kommunen har hele tiden været placeret højt på listen. Det var årsag til, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse fredag aften meddelte, at myndighederne havde besluttet at lukke alle skoler i Ishøj. Så eleverne i 0. til 4. klasse nåede blot at modtage fysisk undervisning på skolerne i fem dage, før de igen blev sendt hjem til fjernundervisning.

- Det er fuldstændig vanvittigt at sende eleverne hjem, Den beslutning forstår jeg simpelthen ikke, siger Ishøjs borgmester og fortsætter:

- Jeg har siden nedlukningen talt med adskillige forældre, som er rasende. Børnene var lige så glade for at komme i skole igen, Det er ikke de små børn, der bærer smitten frem, det er primært de voksne, forklarer Ole Bjørstorp, som mener, at myndighederne bør fokusere meget mere på boligområderne i stedet for skolerne. Han hilser da også de skærpende tiltag, som myndighederne i den kommende tid sætter i værk i Ishøj, velkommen og bakker 100 procent op om det hele med undtagelse af skolelukning.

Smittefare - De største smittefarer ligger i boligforeninger, der bor man tæt sammen, og der bor familier med flere forskellige kulturer og kulturmønstre. Det er ikke et forsøg på at hudflette nogen. Men det er sandheden, mange kan ikke lide at høre den, men det er sådan, det er, forklarer borgmesteren, som ikke går efter at udskamme nogen, som blandt andet boligforeningerne i Vildtbanegård har fået opfattelsen af.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal have smitten ned så hurtigt som muligt. Jeg vil gerne i dialog med boligforeningerne og invitere dem til møde, så vi sammen med dem kan se på, om der er mere vi kan hjælpe med. Vi vil gerne stille den viden, vi har, til rådighed. Vores folk har gjort meget, men jeg vil da ikke afvise, at vi sammen med boligselskaberne kan finde frem til, at der kan gøres mere, så må vi bare se at komme i gang, lyder det fra borgmesteren.

Borgmester Ole Bjørstorp afviser heller ikke, at der i dagligvarebutikker og i bycentret er et problem med, at der er mange som ikke bruger mundbind, overholder afstandskravet og henstillingen om, at man kun er en pr familie, der går ind og handler i dagligvarebutikkerne.

- Jeg har direkte sagt til dagligvarebutikkerne, at de ikke skal lukke storfamilier ind. Det nytter ikke, at man går mange fra samme familie ud at handle på samme tid, understreger Ole Bjørstorp, som ser frem til de mange tiltag, der nu bliver udrullet og opfordrer alle til at blive testet i uge 7.

De nye tiltag Sundhedsmyndighederne har besluttet, at der indføres en række tiltag for at knække kurven i Ishøj Kommune.

Tiltagene omfatter blandt andet etablering af lokal task force i Ishøj Kommune, og Styrelsen for Patientsikkerhed og Ishøj Kommune nedsætter i fællesskab en smitteopsporingsenhed med 100 medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der vil være intensiveret og håndholdt smitteopsporing, herunder kommunal hjælp og støtte til isolation i Ishøj Kommune. Det er f.eks. direkte transport til isolationsfaciliteter for både smittede og nære kontakter. og smittede bliver kontaktet på deres bopæl af kommunen.

Alle indbyggere i Ishøj Kommune får i uge 7 mulighed for at blive testet, Det er et tilbud til alle personer over 2 år, men anbefales til voksne og børn fra 12 år. Testindsatsen følges op med massiv håndholdt kommunikationsindsats i beboelsesområder med henblik på at få beboere til at lade sig teste. Der vil blandt andet blive dør til dør-indsats i områder med smitte. Offentligt tilgængeligt kort, der viser teststeder i kommunen og udvidet brug af mobile kviktestenheder, og der vil være en særlig indsats i forhold til håndhævelse af mundbindskravet og forsamlingsstørrelser.

Skoleeleverne er indtil videre hjemsendt til og med 28. februar, hvor resten af landets restriktioner udløber. Eleverne i Ishøj er hjemsendt i uge 7, og de har vinterferie i uge 8.Sårbare elever er undtaget, der vil være mulighed for nødpasning.