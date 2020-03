Solrød Kommune er klar til at sætte planlagte renoveringsopgaver i kommunen i gang før det planlagte tidspunkt. Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: - Anlægs- og renoveringsopgaver rykkes frem

Sydkysten - 19. marts 2020

Solrød Kommune vil sætte planlagte opgaver i gang før tid og give mulighed for, at leverandører kan få deres penge endnu hurtigere. Kommunen er begyndt at se på nogle af de anlægs- og renoveringsopgaver, som er planlagt i løbet af året, om de allerede kan igangsættes nu.

På det førstkommende byrådsmøde i slutningen af måneden vil der også være sager på dagsordenen, hvor de lokale politikere skal tage stilling til, om opgaver kan laves før det planlagte tidspunkt.

- Kan vi fremrykke anlægsopgaver og renoveringsopgaver rundt omkring i Solrød Kommune, så gør vi det. Til sommer var det planen, at der skulle nyt gulv på i Aktivitetscentret i Solrød Center, men det sætter vi i gang allerede nu, forklarer borgmester Niels Hörup (V).

Større renoveringsarbejder i Aktivitetscentret er normalvis henvist til sommerferien, hvor der er lukket, men det er en konkret opgave, som der tages fat på allerede nu, for at holde hjulene i gang for erhvervslivet.

Solrød Kommune besluttede også i sidste uge, at leverandører kan få deres tilgodehavender betalt før tid.

- Vi kontakter i disse dage de største levarandører til kommunen og spørger til, om de I denne tid har brug for at få pengene hurtigere, siger borgmesteren.

Han forklarer, at det kan være alt fra større anlægsarbejder til små ordrer, men det kan være afgørende for firmaerne, at de får penge nu.

- V har over 2.000 fakturaer i systemet lige nu, og vi vil forsøge at få kontaktet så hurtigt som muligt. Skulle der være leverandører, som har tilgodehavender hos os, som ikke er til forfald endnu, så er de også velkommen til at kontakte os, uddyber borgmesteren.

Han betegner dette initiativ som en god lokal støtte og et fint supplement til de statslige ordninger, der er lavet i forbindelse med situationen omkring coronavirus.

Niels Hörup forklarer, at Solrød Kommune ikke har en standard betalingsfrist, som man ser flere andre steder.

- Vi har lagt til grund, at de betalingsbetingelser, som leverandørerne har, dem følger vi i kommunen. Det betyder, at hvis den lille håndværksvirksomhed kører med syv dages betalingsbetingelser, så følger vi det, og har andre 30 dage, så gør vi det, siger han.