Mange borgere peger på stranden og naturen i hele kommunen som det bedste ved at bo i Greve.

Borgerne glæder sig over Greves natur

Sydkysten - 09. april 2020 kl. 10:51 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natur, nærheden til København og foreningslivet. Det er tre af de vigtigste ting, som borgerne i Greve peger på, når de fortæller, hvorfor de bor i kommunen.

- Jeg har boet i Greve Kommune i snart tre år. Jeg flyttede hertil ved et tilfælde. Stranden og de mange grønne områder er nok mit yndlingssted, lyder det fra Anja Träger, som også godt kan lide at komme i havnen og Waves og savner mere tryghed ved Hundige Station.

Linda Alice Laybourn Kaufmann flyttede til Gersagerparken i 1979 i en ny lejlighed. Senere har hun boet i to villaer i Karlslunde

- Jeg er meget glad for at bo i kommunen. Der er kort til København, hvor jeg har arbejdet i 50 år, samt tæt på skov og strand. Nu er jeg pensionist og nyder rigtig meget at færdes i kommunen - især på gåben med min hund, fortæller hun.

Også Birgitte Lis Zangenberg, der oprindeligt er fra Lolland, er glad for de foreløbigt 44 år, hun har boet i kommunen. Hun peger på nærheden til København og fritidsmulighederne i området som et plus.

- Der er også mange gode handlemuligheder. Jeg har to børn, der er opvokset i Greve, og de kan stadig lide at komme til Greve. Elsker også at komme på havnerestauranterne, fortæller hun.

Fokus på fritidslivet

Camilla Bacher Kimings forældre købte hus i Eriksmindekvarteret i 1971, da de gjorde klar til deres andet barn. De flyttede til Greve, fordi nogle badmintonvenner fra Østerbro Badminton Klub havde købt hus i Greve.

- Og pludselig var der virkelig mange gode badmintonspillere i Greve, for de fulgte hinanden. Husene var til at betale, og det var ikke længere væk end man kunne komme til København på arbejde. Jeg købte selv hus i Greve, da jeg fik børn for at være tæt på mine forældre. Priserne på huse er til at betale, og jeg kan godt lide det stærke foreningsliv, som er her, lyder hendes historie, hvor hun også fortæller, at kælkebakken i Eriksmindekvarteret var yndlingsstedet i hendes barndom.

- I dag bor vi ved stranden, og jeg holder meget af gåture dernede. Men jeg synes også vi er nok - der er bygget alt for meget, og de grønne åndehuller forsvinder og erstattes af mere byggeri. Jeg kunne godt tænke mig et indvandrings- og byggestop i kommunen, så vi kan bevare den sidste natur vi har, fortsætter hun.

Anette Sie Jensen har boet i Greve Kommune siden 1960, dog med en treårig afstikker til Valby.

- Jeg har gået på Krogårdskolen og ses stadig med de gamle elever ind i mellem. Det var en fantastisk skolegang. Jeg har også undervist i stor trampolin i mange år, undervist i Greve Svømmehal og arbejdet i mange år på det kommunale plejehjem. Så min gang i Greve har været stor. Det er en dejlig kommune med skov og strand. Jeg er også vinterbader og elsker min træning sammen med skønne mennesker i KIF (Karlslunde Idrætsforening, red.). Jeg har haft et skønt langt liv i Greve Kommune, fortæller hun.

Hanne Pedersen har boet i Karlslunde siden 1968. Hun har været ansat i hjemmeplejen siden 1986 og bor nu i Mosede.

- Greve kommune har alt, hvad jeg har brug for - skov, strand og masser af fritidsaktiviteter, fortæller hun.

Gode stisystemer

Når man kigger på borgernes kommentarer på Facebook til, hvad de synes om at bo i Greve Kommune, er der mange, som glæder sig over deres hverdag. Bente Nachdam mener, at Greve opfylder alle hendes behov og peger på naturen og indkøbsmulighederne som de største plusser.

Det samme gør Anne Gross Rohde, der kom til Greve i 1994 og er blevet boende. Hun bor nu i Karlslunde.

- Jeg elsker Karlslunde på grund af de skønne store grønne områder, og så er der ikke langt til vandet. Det er skønt at bo så tæt på mark og strand. Greve kommune har i øvrigt et af landets bedste stisystemer, fortæller hun.

Helge Jensen startede som elev i kommunen i 1961 og flyttede dertil i 1978, hvor han byggede hun i Ternemosen. Siden har han boet i Greve Kommune.

Rita Sejer Hansen har stort set boet i kommunen hele sit 68 årige liv. Hun startede som skoleelev i Hundige Gamle Skole. Hendes forældre havde et lille gartneri, hvor Grønnegården ligger nu.

- Jeg kan huske, at min storebror nogle gange kørte mig i skole på hestevogn. Ja, man tror squ det er løgn. Mine bedsteforældre havde en gård, hvor Anchers Havecenter ligger. På et tidspunkt havde de købmandsbutik i Kildebrønde. Vores tre børn bor alle i kommunen med deres familie, fortæller hun.

Også Tine Gudmundsens børn er opvokset i kommunen. Hun flyttede til Greve Landsby i 1987 og har siden fået to drenge.

- Jeg holder meget af Greves land- og strandområder og masser af natur tæt på, fortæller hun.

Lisbeth Fundet kom som femårig til Greve og har boet der lige siden.

- Husker mange hyggelige cykelture »over marken« på vej til skole sammen med en til flere klassekammerater. De sidste par år kunne vi følge "opvæksten" af industrien på Greve Main og udvidelsen af boligbyggeriet mellem Brogården og Bøgehegnet. Har efterfølgende boet i Tjurgården, Søjlegården, Egelykkeparken og nu i Eriksmindekvarteret. Vi er blevet i Greve, fordi vi har stranden, grønne områder, mange legepladser, hyggelige havne, centre, gode stisystemer, fritidstilbud, tæt på Købehnavn og Roskilde. Kan godt lide kombinationen af natur og by tæt, og så er mange af vores venner (igen) bosat i Greve, fortæller hun.