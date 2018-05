Den nye ordning vil betyde, at husstandene i Solrød får én container mere end i dag.

Borgerne får en container mere til affald

Sydkysten - 12. maj 2018

Et flertal af byrådet i Solrød har godkendt principperne for en ny affaldsordning, som efter planen skal sendes i EU-udbud senere på året.

Med den nye ordning, som skal indføres i 2020, vil op imod 50 procent af borgernes affald blive genanvendt, og samtidig vil CO2-besparelsen svare til ca. 800 tons om året.

- Den cirkulære tankegang om affald, som omdannes til ressourcer, er noget, vi meget gerne vil støtte op om i byrådet. Ved at genanvende vores affald kan madrester for eksempel blive til el og varme, glas kan få evigt liv, og plastik kan genanvendes til for eksempel fleecetrøjer. Men det er ikke omkostningsfrit at investere i fremtiden og genanvendelse, fordi vi for eksempel skal investere i nye affaldscontainere, men det er ambitiøst og vigtigt for vores fremtid, at vi gør det. Det håber vi også, borgerne synes, siger borgmester Niels Hörup (V), som understreger, at der vil blive informeret grundigt om den praktiske implementering, inden ordningen bliver sat i værk i 2020.

Helt konkret er der lagt op til individuelle løsninger for etageejendomme og rækkehuse, og for almindelige husstande er der tale om en ordning med 3 x 240 liters containere pr. alm. husstand - altså én mere end i dag - som henholdsvis skal indeholde bioaffald/restaffald, papir/glas og plastik. Udover det er der mulighed for også at få en container til pap, som det er i dag. Som udgangspunkt er der lagt op til, at containeren til bioaffald og restaffald skal tømmes hver fjortende dag med mulighed for at tilvælge ugetømning mod betaling. Muligheden for en løsning med ugentlig tømning af containerne til bioaffald og restaffald i sommermånederne bliver desuden også undersøgt. Beholderne med papir, glas og plastik tømmes en gang om måneden i storskraldsordningen.

Da den kommende affaldsordning endnu ikke er sendt i udbud, er det usikkert, hvordan ordningen kommer til at udmønte sig, og hvad prisen kommer til ligge på, men administrationens beregninger viser, at et forsigtigt skøn er, at borgerne formentlig vil opleve en prisstigning. Beregningerne viser, at den ekstra udgift for enfamiliehuse formentlig vil ligge på ca. 48 kr. om måneden, for rækkehuse vil prisstigningen formentlig ligge på ca. 43 kr. om måneden, og for etageejendomme vil prisstigningen formentlig ligge på 41 kr. om måneden.

Baggrunden for udrulningen af den kommende affaldsordning er, at EU har vedtaget et direktiv, og det er besluttet af Folketinget, at fra 2022 skal mindst 50 procent af husholdningsaffaldet genanvendes eller genbruges. Flere andre kommuner som Roskilde og Brøndby har allerede udrullet en affaldsordning med fokus på øget sortering og genanvendelse, og andre kommuner som Køge er i gang med implementeringsfasen.

- Personligt ser jeg frem til, at Solrød Kommune bliver en del af de kommuner, der også på dette punkt tager ansvar for fremtiden og samtidig fastholder det høje serviceniveau i vores super fine affaldsordning, siger Niels Hörup.