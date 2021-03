Solrødderne er super gode til at sortere affald. Foto: HANS SOENDERGAARD

Borgerne er gode til at tage sig af skraldet

Sydkysten - 24. marts 2021 kl. 09:07 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Borgerne i Solrød er super gode til at sortere affald. Nu er der lagt op til, at solrødderne også skal til at sortere fødevarekartoner og tekstiler.

Som en del af den grønne omstilling har regeringen og et flertal i Folketinget besluttet, at der skal genanvendes langt mere. Et af midlerne til at nå det mål er, at danskerne skal sortere deres husholdningsaffald endnu mere, og som en af de få kommuner i landet er Solrød også klar til at rulle ændringerne i affaldsordningen ud allerede til sommer. Det er faktisk kun en håndfuld ud af de 98 kommuner, som er så langt med sortering af husholdningsaffald. Målet i 2020-21 på genanvendelse var sat til 50 procent, men i Solrød ligger tallet på hele 57 procent.

Byrådet har på det seneste møde den 22. marts vedtaget at sende et nyt regulativ for husholdningsaffald i høring, som skal sikre, at Solrød Kommune er klar til at udvide affaldsordningen fra den 1. juli i år. Og på det seneste byrådsmøde stod de lokale politikere nærmest i kø for at anerkende solrøddernes evne til at sortere.

De konservatives Jan Færch var hurtigst med at få rakt hånden op på byrådsmødet, da punktet var på dagsordenen. Han var ikke i tvivl om, at affaldsordningens succes er borgernes fortjeneste.

- Det er godt arbejde, og der er ingen tvivl om, at implementeringen her kan danne skole for andre projekter, sagde han, og Claus Redder Madsen fra SF var hurtig til at følge op.

- Succesen skyldes uden tvivl det høje informationsniveau, fastslog Claus Redder Madsen, og Jonas Ring Madsen (S) var helt på linje.

- Det er blevet en æressag for borgerne at sortere.

Men det meste har en regning, mindede Liberal Alliances Emil Blücher de øvrige om. Ved at udvide antallet af fraktioner fra i dag otte og til i den kommende tid at blive til 10, så skal borgerne betale mere. Affaldstaksterne vil stige med 186 kroner årligt fra 2022. Det var Emil Blücher (LA) langt fra glad for.

- Det er problematisk, sagde Liberal Alliances medlem af byrådet, og det synspunkt havde Dansk Folkepartis Brian Mørch sympati for samtidig med, at han var imponeret over borgernes tilgang til at sortere.

- Borgerne vil det rigtige. De vil genanvende, og det er sympatisk. Men vi skal passe på, at det ikke løber løbsk og bliver for dyrt for borgerne, pointerede Brian Mørch (DF), som også så frem til, at det bliver muligt at få hentet haveaffald hele året rundt.

Taget ordningen til sig

Også borgmesteren havde svært ved at får armene ned.

- Der er ingen tvivl om, at øget genanvendelse af husholdningsaffaldet er en vigtig måde til, at vi i endnu højere grad kan sætte gang i den nødvendige grønne omstilling, og i Solrød Kommune er vi allerede rigtig godt på vej. I slutningen af 2020 lå vores genanvendelsesprocent på hele 57 procent, hvilket er meget tæt på det mål, der er sat for genanvendelse i 2030. Det kan vi godt være stolte af. Den grønne omstilling er vor tids største udfordring, og det er derfor også nødvendigt, at vi i endnu højere grad tænker affald som en ressource. Derfor er det også super dejligt at opleve solrøddernes store engagement, og jeg er overbevist om, at solrødderne også kommer til at tage ændringerne med sortering af fødevarekartoner og tekstiler til sig, sagde en glad Niels Hörup.

En udvidet affaldsordning medfører, at solrødderne skal til at sortere affald i 10 fraktioner i stedet for de otte, som de sorterer i nu. De nye fraktioner er fødevarekartoner, som skal sorteres senest fra 1. juli og tekstiler, som skal sorteres senest fra 1. januar 2022. Ordningen medfører ikke, at solrødderne får flere affaldsspande, da fødevarekartonerne skal sorteres sammen med plast, og tekstilerne skal sorteres i en pose. Det er en ordning, som Solrød Kommune allerede har rigtig gode erfaringer med, fordi flere borgere i Havdrup og Solrød Strand i en tidsperiode på fem måneder har prøvet kræfter med en forsøgsordning med regeringens nye sorteringskrav.

- Vi kan konstatere, at forsøget med at sortere de nye fraktioner har været en stor succes. Borgerne har taget ordningen til sig, sagde borgmester Niels Hörup.

En analyse af kommunens nuværende affaldsordning, som blev rullet ud den 1. marts sidste år, viser, at mængden af borgernes restaffald er halveret, og at genanvendelsesprocenten er steget fra 31,2 procent i 2019 til 57 procent i slutningen af 2020.

Alle 19 byrådsmedlemmer stemte for at sende det nye regulativ i høring. Regulativet er i høring fra den 23. marts 2021 til og med den 20. april.

Fakta: Sådan bliver den nye ordning

Den kommende affaldsordning betyder, at:

o Fødevarekartoner sorteres sammen med plast (dvs. at der ikke kommer nye affaldsspande)

o Tekstiler samles ind i poser ved fortovet hos enfamilieboliger

o Haveaffald bliver hentet hele året

o Papbeholder bliver obligatorisk.

o Tekstiler samles ind i beholdere ved fælles bebyggelser

o Der kommer miljøkasser ved alle enfamilieboliger, hvor adgangsforholdene tillader det

o Der kommer miljøskabe ved bebyggelser, der ikke har miljøkasser

o Småt elektronik kan lægges i en pose på låg som supplement til de røde miljø-kasser