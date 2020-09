Vandgrunden er et af de områder, som ændrer status i den nye kommuneplan. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Borgermøde og høring udskudt

Sydkysten - 22. september 2020 kl. 10:03 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med en ny kommuneplan er i fuld gang, og flere områder bliver diskuteret. Derfor var det også meningen, at der 3. september skulle have været borgermøde om planen. Borgermødet blev aflyst, og udskudt til 6. oktober, og i samme omgang blev høringsperioden også udvidet, så høringsfristen nu er 12. oktober frem for 7. september.

- Der har været en stor debat, og vi vil gerne have dialogmødet på et ordentligt grundlag. Vi har derfor bestilt skitser og materialer, for at tage dialogen på et bedre niveau, forklarede borgmesteren Henrik Rasmussen, da kommunalbestyrelsen vedtog at forlænge høringsperioden.

Men med en forlængelse af perioden, begynder et andet spørgsmål at presse sig på, hvis man skal holde et borgermøde. Lige nu må man nemlig kun samles 50 personer, og alt efter hvordan coronaen spreder sig i området og hvor mange, der vil med til mødet, kan forsamlingsforbuddet blive et problem:

- Mange er interesserede også mere end 50. Jeg vil høre, hvad man har tænkt sig, med de der er kommer ud over de 50, spurgte Kenneth Kristensen Berth (DF).

- Det er jeg helt enig i, kan være bekymrende. Ved det sidste møde havde vi fået folk til at tilmelde sig. Vi må tage de forholdsregler, der skal til. Vi havde ikke forestillet os, at vi nu ville stå i den situation her, forklarede borgmesteren på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, som fandt sted to dage efter de tilladte forsamlingsstørrelser var blevet sænket til 50.