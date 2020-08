Borgermødet, som skulle have været holdt på Kærbo, er aflyst, og det bliver ikke til noget i fremtiden. Arkivfoto Foto: ClausA.dk

Borgermøde aflyst i sidste øjeblik - nu tages beslutning uden nyt borgermøde

Sydkysten - 12. august 2020 Af Søren Schaadt Larsen

Ishøj: Et borgermøde, som skulle have været holdt onsdag eftermiddag blev aflyst i sidste øjeblik.

- Vi valgte at aflyse det, da det ville komme til at handle om alt andet end det byggeri, som lokalplanen handler om, forklarer borgmester Ole Bjørstorp (S).

Lokalplanen, som skulle diskuteres, handler om et byggeri, som skal opføres på hjørnet af Ishøj Boulevard og Ishøj Stationsvej - lige op ad Plejecentret Kærbo.

For at informere Kærbos beboere om byggeriet, havde kommunen i første omgang arrangeret et orienteringsmøde i plejecentrets samlingssal. I fredags valgte kommunen så at ændre det til et regulært borgermøde, hvor også borgere udefra kunne diskutere byggeriet.

Få timer før mødestart blev det aflyst. Forinden havde mange, blandt andet i Facebookgruppen Vores Ishøj peget på, at man med mødet risikerer at slæbe corona med ind på et plejecenter. Også på byrådsmødet tirsdag aften spurgte Lennart Hartmann Nielsen (V) om ikke det ville være klogest, at droppe mødet.

- Han afviste at aflyse. Borgmesteren ville hårdnakket holde det her møde, forklarer venstrepolitikeren om resultatet af sin forespørgsel. Han mener dog, at det er fornuftigt at aflyse. Det samme gør Michael Brostrøm, som samler underskrifter mod byggeriet:

- Det er fornuftigt at aflyse mødet. Mange er nervøse for, at smitten kan sprede sig ind på plejecentret, hvis man holder et offentligt borgermøde på et plejecenter, siger han.

- Vi har styr på det

Den frygt giver Ole Bjørstorp ikke meget for:

- Vi havde taget alle de forbehold, som vi kunne tage i forhold til corona, i forhold til antallet af mennesker, plejehjemsbeboere som skulle følges derned. Det har vi tjek på, vi har styr på værnemidler. Den frygt er overdreven og ude af proportioner. Vi er ikke i smitterisikoen længere, som vi var i maj, da mødet oprindeligt skulle være holdt, siger borgmesteren.

I stedet pegede borgmesteren på andre baggrunde for aflysningen:

Ny drejning af mødet

- Det var et forsøg på at være venlige at man holder det. Man det er klart, at vi dropper det, når mødet skal handle om alt muligt andet. Man har fundet fem personer til, som ville udtale sig til Ekstra Bladet om, hvor forfærdeligt det er at bo på Kærbo, men hvis det er den drejning sagen den får, så dropper vi mødet, forklarer Ole Bjørstorp.

Intet fremtidigt møde

Høringsfristen og deadline i forhold til boligselskabet Bo-Vest, som kommunen samarbejder med i byggeriet, er 17. august. Det betyder, at der ikke bliver noget borgermøde - heller ikke i fremtiden.

- Så kan vi ikke holde borgermødet. Vi behandler sagen politisk på et senere tidspunkt. Det er lidt ærgerligt, men der er ikke noget at gøre ved det. Det er ikke nødvendigt at holde borgermødet, forklarer borgmesteren, som mener, at der kunne være kommet gode ting ud af et borgermøder.

- Man burde holde et møde på nogle ordentligt oplyste præmisser. Det virker til, at det bare skal skubbes igennem. Det er en forkert måde, at få byggeriet igennem på, forklarer Lennart Hartmann Nielsen.

Flere borgere i Facebookgrupperne anbefalede, at man flyttede mødet til et bedre sted, men det mener Ole Bjørstorp ikke er en mulighed:

- Beboerne er svage rent fysisk, transporterer dem et sted hen for et borgermøde, så vil man have samme problem. "Hvorfor gør man det?" Det var derfor, det var mere fornuftigt - det mente personale og beboerne også var mere fornuftigt - at holde det i samlingssalen, forklarer han.

Dermed bliver byggeriet formentligt vedtaget uden borgermøder.