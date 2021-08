Ulrik Nick Lassen, NB, Brian Mørch, DF, og Emil Blücher, LA. Partiernes spidskandidater stillede op til billede i Solrød i anledning af, at de er gået i valgforbund.

Send til din ven. X Artiklen: Borgerlige partier ønsker ny borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerlige partier ønsker ny borgmester

Sydkysten - 12. august 2021 kl. 06:20 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i Solrød indgår teknisk valgforbund til kommunalvalget den 16. november.

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har i dag hver et medlem i Solrød Byråd, hvor Emil Blücher repræsentere Liberal Alliance og Brian Mørch Dansk Folkeparti.

- Valgforbundet er indgået med henblik på at minimere stemmespildet blandt de borgerlige partier i kommunen, som ønsker at sætte en ny retning for Solrød Kommune, siger byrådsmedlem Emil Blücher (LA) på vegne af de tre partier.

Selv om der er tale om et teknisk valgforbund, så er det de tre partiers målsætning, at de vil gå samlet til konstitueringsforhandlingerne efter valget med henblik på at øge mulighederne for, at der kan vælges en ny borgmester i Solrød Kommune.

De tre partier i valgforbundet har ikke forpligtet sig til en aftale om, hvem de ønsker som borgmester.

- Vi vil ikke udelukke noget på forhånd. Der er gået for meget bykonge i Niels Hörup (Solrøds nuværende borgmester), derfor ønsker vi en ny. Det kan være fra en fra vores partier, som tager borgmesterposten, men vi udelukker ikke, at det kan være fra andre borgerlige. Til syvende og sidst kommer det an på styrkeforholdet, hvilket partier går styrket fra valget og hvilke hænger med røven i vandskorpen, siger Blücher.

Holdningsfællesskab

LA, DF og NB går til valg som selvstændige partier på hver deres respektive valgprogrammer, og der er således ikke indgået aftale om politiske bindinger.

- Vi har dog et holdningsfællesskab, som binder os sammen, som blandt andet tæller, at vi ikke ønsker at opføre et nyt rådhus på stationspladsen, forklarer Emil Blücher.

Derudover så er parterne i valgforbundet enige om, at de ønsker en bedre politisk kultur samt mere åbenhed i det politiske arbejde, en mere skånsom boligudbygning, end det er tilfældet i dag. De er særligt tilbageholdende i forbindelse med at bebygge kommunens grønne områder, tilbageholdende i forhold til at bygge i højden i og omkring landsbyer, særligt opmærksomme på infrastrukturen i forbindelse med boligudbygning - især i Havdrup, og parterne er særligt opmærksomme på behovet for senioregnede boliger.

- Det her valgforbund kan udvides med flere partier. Dog skal enhver eventuel udvidelse aftales i enighed mellem alle valgforbundets eksisterende partier, forklarer Emil Blücher.