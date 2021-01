Send til din ven. X Artiklen: Borgere frustrerede over færre vacciner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere frustrerede over færre vacciner

Vaccineproducent har meddelt, at de leverer færre vacciner til Danmark i de kommende uger. Det kan mærkes ude i kommunerne, hvor blandt andet Vallensbæk får mange opkald fra borgere, der er frustrere

Sydkysten - 22. januar 2021 kl. 13:50 Kontakt redaktionen

Det var en stor dag den 6. januar, da de første i Vallensbæk - beboere og medarbejdere på plejehjem - fik mulighed for at blive vaccineret mod coronavirus.

Sundhedsstyrelsen, som afgør prioriteringen, meldte ud, at de næste i rækken til en vaccine er borgere over 65 år, der modtager både personlig pleje og praktisk bistand - og dernæst borgere over 85 år. Disse borgere får besked efter tur i e-Boks og skal derefter booke en tid i et af de nye vaccinationscentre, som blandt andet etableres i Ishøj og Ballerup.

Problemet er dog, at der ikke er nogen tider at få - fordi der lige nu kommer færre vacciner til Danmark end forventet, lyder det fra Statens Serum Institut. Man regner dog med - samlet set - at blive færdig som først antaget med vaccineringen af alle de borgere, der ønsker det.

Seruminstituttet har meddelt kommunerne, at vaccineproducenten Pfizer har valgt at omlægge produktionen med henblik på at kunne øge kapaciteten på længere sigt. Lige her og nu giver det dog en nedgang i produktionen, som altså får betydning for det antal vacciner, der kommer til Danmark.

Og det giver frustrationer hos de borgere, der har fået den glædelige besked i e-Boks, men som ikke kan få en tid til selve vaccinationen.

- Når der igen er vacciner på lager, er Vallensbæk Kommune klar til at sikre kørsel, ledsager og bestilling tider til vaccination af de borgere, der har brug for det, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune.

På styrelsens hjemmeside sst.dk/corona kan man læse mere om vaccinationerne - herunder prioriteringen af befolkningsgrupper - og man kan løbende følge udviklingen.

Hvis du har spørgsmål om corona, er du velkommen til at ringe til Vallensbæk Kommunes corona-hotline på tlf: 2037 3820. Her sidder kommunens sundhedsfaglige medarbejdere klar til at svare på spørgsmål. Hotlinen har åbent mandag til torsdag kl. 13-15 og fredag kl. 10-12.