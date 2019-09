Send til din ven. X Artiklen: Borgere bestiller fartkontrol: Har kostet over 4000 bøder og 475 klip i kortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere bestiller fartkontrol: Har kostet over 4000 bøder og 475 klip i kortet

Nu har Københavns Vestegns Politi været ude med fartmåleren 316 gange, efter det blev muligt at bestille politiet til en hastighedskontrol.

Siden årsskiftet har Københavns Vestegns Politi fået 263 henvendelser fra borgere, der ønsker en fartkontrol, og indtil videre har fotovognen været ude og måle fart på 125 vejstrækninger på Vestegnen en eller flere gange.

- Vi får hele tiden nye anmodninger ind, og når vi har vurderet dem, tager vi løbende ud med vores måleudstyr - typisk to eller flere gange samme sted, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark, Københavns Vestegns Politi.

Han tilføjer, at det ser ud til, at borgerne har god grund til at bede om en hastighedskontrol, for noget tyder på, at politiet her blitzer lidt flere fartsyndere end ellers.

Normalt er gennemsnittet for fartmålinger nemlig, at omkring to procent af de passerende biler måles i for høj fart. Men for de borgerbestilte målinger ligger foreløbige tal på cirka 2,6 procent.

I alt 161.565 køretøjer har passeret de 316 kontroller. Af dem fik 4.172 en fartbøde tilsendt efterfølgende, og dertil fik 475 et klip i kørekortet, fordi de kørte over 30 procent hurtigere end tilladt.

- 49 står til at miste førerretten betinget eller ubetinget, fordi de kørte over 60 eller 100 procent for hurtigt de steder, hvor vores borgere mener, det går for stærkt. Det giver os en mulighed for at være særligt opmærksomme på steder, vi ikke selv har analyseret os frem til, siger Søren Enemark.

Siden nytår har det været muligt at bestille en betjent til et større arrangement, et foredrag eller en færdselskontrol som fx en fartkontrol. Siden har Københavns Vestegns Politi modtaget i alt 318 bestillinger, hvoraf størsteparten på 263 handler om fartkontrol.

Flere af henvendelserne drejer sig om samme vej eller strækning og indgår derfor i én kontrolmåling. Nogle henvendelser vedrører strækninger, hvor politiet enten lige har målt eller gør det aktuelt. Og andre videregives til kommunen, fx fordi politiet konstaterede problemer med skilte, vejforløb eller andet.

