Boligforeninger til borgmester: - Skal vi bare udskammes

Sydkysten - 13. februar 2021 kl. 19:46 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

- Vi i bestyrelserne i Vildtbanegård har med stor undren læst borgmester Ole Bjørstorps udtalelser til medierne, hvor han mener, at der skal sættes ind overfor boligselskaberne og deres beboere i Ishøj.

Men Ole Bjørstorp hvad er det, du ønsker, vi skal gøre. Eller skal vi blot udskammes?, siger formændene for afdelingerne i Vildbanegård samstemmende i en udtalelse.

- Vi har trådt i karakter. Borgmesteren kan simpelthen ikke være bekendt at komme med den slags udtalelser, siger Dorte Hjort, som er formand for afdeling 2 i Vildbanegård og fortsætter:

- Det kan aldrig blive vores problem mere end hans. Så må borgmesteren komme med, hvad vi skal gøre anderledes. Han vil ikke tage ansvar. Det store problem er dagligvarebutikkerne, hvor folk går rundt uden mundbind, Der bliver ikke taget hensyn og holdt afstand, påpeger hun.

Bestyrelserne i Vildtbanegård er af den klare opfattelse, at Vildbanegård fra starten af Covid-19 pandemien har prøvet at hjælpe på flere områder, melder de fire formænd for afdelingerne af Vildbanegård samstemmende ud.

Formændene forklarer, at de fra start af pandemien satte sedler på flere forskellige sprog op i alle opgange, i forretninger og på ejendomskontoret med råd og vejledning omkring beskyttelse mod Covid-19.

Ejendomskontor blev lukket for personlige henvendelser, og der blev skåret fysisk tilstedeværelse ned til mindst muligt. Alle ansatte har været og er stadig udstyret med alle former for beskyttelsesudstyr, der blev rådet til fra myndighederne.

- Vi lukkede alle vores klubber ned og stoppede alle arrangementer for beboerne, og naturligvis blev alle selskabslokaler ligeledes lukket ned. Vi har endda sagt, at kommunen kunne bruge vores selskabslokaler til test, forklarer Dorte Hjort.

Afdelingsformændene i Vildbanegård Maria Ronild, Dorte Hjort, Lonnie Nielsen og Søren Mortensen pointerer:

- Vores beboere har været gode til at spritte gelænder og dørhåndtag af i opgangene, når de har fået viden om, at der f.eks. er en i opgangen, der er smittet. Vi tilbød kommunen, at vi kunne hjælpe med at huse nogle af skoleklasserne i vores selskabslokaler, for at løse problematikken omkring afstand i klasserne. I dette tilfælde blev det ikke nødvendigt. Senere tilbød vi at huse testcenter i vores selskabslokaler, og det blev til 2 arrangementer i november/december i henholdsvis Svanereden og Oasen. Dette tilbud har stået åben lige siden, hvilket kommunen har fået besked på flere gange.

- I forbindelse med testcentrene blev der fra bestyrelserne lavet opslag til opgangene og til postkasserne, der både var på dansk, engelsk, tyrkisk og arabisk. Det blev også delt på alle grupper på Facebook, som havde med Ishøj og omegn at gøre. Der blev lavet skiltning og bestyrelserne hjalp til på dagene med at sørge for, at folk holdt afstand og havde masker på i køen til testcentret. Vi var ude og opfordre beboerne på stisystemerne til at komme ned og blive testet. Desuden opfordrede vi beboere, der kom ned for at blive testet til at ringe rundt til venner og familie om, at de skulle komme ned og ligeledes blive testet, foklarer Dorte Hjort.

De fire formænd mener, at de hele tiden har vist interesse i at hjælpe kommunen med at bekæmpe denne pandemi, og alle deres tilbud står stadig åben for kommunen til, at den kan bruge dem.

- Vi er stadig interesseret i at hjælpe kommunen med at mindske smittetrykket i Ishøj, og vi forventer en henvendelse fra borgmesteren snarest, omkring hvad mere han mener, vi kan gøre for at mindske smittetrykket i Ishøj. Men han skal lade være med at udskamme os, fortsætter Dorte Hjort.

