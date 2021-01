Boligejere i Greve og Solrød skal betale mindre i boligskat

For langt de fleste er der udsigt til besparelser, men for andre skal der graves dybere i lommerne. Nordea Kredit har regnet på, hvad ændringerne betyder for en gennemsnitlig boligejer i Greve og Solrød Kommune.

Aftalen om at sænke ejendomsværdiskattesatsen blev indgået af et bredt flertal i Folketinget i maj sidste år og kommer alle boligejere til gode. På landsplan vil en gennemsnitlig boligejer opleve en besparelse på 970 kroner i ejendomsværdiskat, men der er stor forskel fra kommune til kommune.

- Boligejerne kan glæde sig over, at ejendomsværdiskatten falder, og at de ikke skal afsætte så mange penge til den post i budgettet. Men det vigtigste er, at boligejerne har fået overblik over deres samlede boligskat, så de kan planlægge deres budget, siger indehaver Jim Riel fra danbolig Greve og Solrød.