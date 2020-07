Børneshow med Trolle og Tormod

Onsdag den 8. juli bliver der fyret op under bibliotekshaven i Solrød med fællesspisning og familiekoncert med Danmarks vel nok sejeste børneshow Trolle og Tormod, skrivr Solrød Bibliotek i en Pressemeddelelse.

Der er mad kl. 18, og de to herrer Trolle og Tormod går på scenen kl. 19 fyrer.

Trolle og Tormod beviser, at sange man kan lære noget af, sagtens kan præsenteres på en sjov og underholdende måde med fede rytmer og seje moves. Med Trolle og Tormod på el-spader er der dømt gyngende reggae, hård rock, og lækker pop om konsonanter, vokaler, shampoo, fester, og en makrel. Der vil også på vanlig Trolle og Tormod'sk manér være masser af sange der sætter gang i kroppen og opfordrer til nye måder at bevæge sig på. Musikken er for børn i alderen 6-10 år.