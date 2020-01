Send til din ven. X Artiklen: Børneringen har indgivet klage over lukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børneringen har indgivet klage over lukning

Børneringen mener, at forløbet omkring lukningen af Børnehuset Syd i Gersagerparken har været uordenligt. Derfor har de sendt en klage til Ankestyrelsen.

Sydkysten - 20. januar 2020 kl. 19:12 Af Emil Abkjær Kristensenemil.kristensen@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Børneringen, der er en forening for selvejende og private dagtilbud, hvor Børnehuset Syd hører under, har indsendt en klage til Ankestyrelsen, da de mener, at lukningen af Børnehuset Syd er sket på et usagligt grundlag.

- Vi har valgt at klage over den beslutning, der er truffet, fordi vi synes, at forløbet har været uordenligt, siger Nete Dietrich, direktør i Børneringen.

- Man har tilsidesat normal praksis, hvor enhver anden kommune først ville have taget dialogen med ledelse og medarbejdere, inden man skred til en så drastisk handling.

Nete Dietrich forklarer, at Børneringen alledere skrev et udkast til klagen, da beslutningen blev truffet i december. Udkastet valgte de at sende til borgmester Pernille Beckmann (V) og Claus Jensen (V), formand for skole- og børneudvalget i håb om, at de gennem dialog kunne få byrådet til at genoverveje sagen. Det førte til et møde, der blev holdt tirsdag 14. januar, men udfaldet var ikke, som Børneringen havde håbet.

- De var ret klare omkring, at beslutningen var truffet, og at de ikke ønskede at indgå i dialog omkring beslutningen. Derfor fastholder vi klagen, som nu er sendt til Ankestyrelsen, siger Nete Dietrich.

- Vi synes, det var bedst at tage dialogen, inden vi skred til beslutningen om at klage, derfor har vi ikke sendt den, før vi havde haft et møde, siger hun.

Det klager de over Klagen indeholder i alt syv klagepunkter. Det første går på manglende inddragelse af Børnehuset Syd og Børneringen. Her skriver de i klagen;

»Vi finder det stærkt kritisabelt, at Greve Kommune ikke involverede Børnehuset Syd forud for beslutningen, men i stedet blot udnytter sin styrkeposition til ensidigt at opsige driftsoverenskomsten.«

Videre under første punkt står der:

»Det vidner om uhensigtsmæssig brug af magt, når kommunen træffer afgørelse uden forudgående dialog.«

De klager også over begrundelsen, der stod i sagsfremstillingen, hvor det fremgik, at der trods en stor indsats fra ledelse og personale, ikke har været tegn på udvikling i børnegruppen.

Her er de utilfredse med, at de tiltag, der er sat i værk, ikke har fået lov til at blive ført til dørs.

» Medarbejdere og ledelse i Børnehuset Syd har arbejdet målrettet og intenst for at skabe gode rammer for børnene, og at sikre det

enkelte barns udvikling. Men dette arbejde tager tid. PPR har ved selvsyn konstateret fremgang, og udtrykt ros til de resultater, der er opnået. Alle parter har været enige om at dette er en proces, og det naturligvis tager tid.

Vi ønsker at klage over kommunens negligering af opnåede resultater, og manglende anerkendelse af den positive proces, kommunen ved selvsyn har konstateret«, skriver de til Ankestyrelsen.

Nete Dietrich forklarer, at de har anmodet Ankestyrelsen om at behandle sagen hurtigt, og om klagen kan få opsættende virkning.

- Desværre forventer vi, at sagsbehandlingstiden hos Ankestyrelsen strækker sig væsentligt længere end opsigelsesvarslets ni måneder, så selvom vi får medhold, vil det være for sent. Men det er alligevel vigtigt, at vi sender et signal og får afgjort, om alt er sket efter reglerne, siger hun.