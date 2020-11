Børnekultur-projekter fik præmier

Sammen hver for sig Den første vinderklasse var 5.A på Vallensbæk Skole. De havde deltaget i projektet "Fællesskab - sammen hver for sig", som gik ud på at indrette sættekasser, der illustrerede elevernes egne fortællinger fra forårets corona-lockdown.

Det var en refleksion over hjemmelivet i forårets nedlukning, hvor eleverne ikke måtte gå i skole, til sport eller se særlig mange venner. Hver elevs sættekasse var et symbol på deres hjem - og de havde lagt vægt detaljerne. Der var tydeligvis gang i alt muligt, blandt andet gaming, hotdogs, strikning og sang.

- Og vi kan se, hvad I savnede. Særligt sport, hvor flere af jer viste en følelse af at sidde bag et gitter af hønsenet, sagde borgmester Henrik Rasmussen, inden han gav de overraskede og glade elever en gavecheck på 1500 kr. til klassekassen samt blomster til klassens lærer.

Så gik turen videre til udskolingen på Vallensbæk Skole, hvor 9.B var næste vinderklasse. De havde været med i projektet "Ensomhed & Fællesskaber". Her skulle eleverne udtrykke deres følelser og oplevelser om ensomhed og fællesskab på kæmpemalerier - med udgangspunkt i et digt af Tove Ditlevsen.

9.B vandt blandt andet for deres kunstneriske fortolkning og kreative streg - og også her vankede der flødeboller og penge til klassekassen samt blomster til læreren.

Børnene havde vundet for deres fortolkning af "Et blomstrende fællesskab". Opgaven gik ud på at lave sjove, kreative blomster og samle dem i en fælles blomsterkasse, som også havde fået tilføjet et insekthotel.