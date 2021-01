Der blev hygget med popcorn hos de her to elever, der går i 1.B på Pilehaveskolen

Børnefest på skærmen

Johnny og Anna rappede om mor og far, om pizza, om John Dillermand, om at kede sig under corona, om at tro på sig selv - og de gav selvfølgelig også hyldestsangen til de glemte trækæmper, Kæmperne Kalder.