Send til din ven. X Artiklen: BørneMobilen triller ud til eleverne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BørneMobilen triller ud til eleverne

Sydkysten - 23. oktober 2019 kl. 20:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BørneTelefonen hos Børns Vilkår havde sidste år knap 50.000 samtaler med børn og unge, der havde brug for rådgivning om alt fra kæresteproblemer og ensomhed til overgreb. Alligevel er der mange børn i Danmark, der står alene med deres problemer. For at styrke børn og unges viden om handlemuligheder og mod til at søge hjælp når noget er svært, kører BørneMobilen ud i landet og møder børnene der, hvor de er.

I første omgang inviterer BørneMobilen kommunens forældre til en gratis samtalesalon i Kultur og Borgerhuset i Vallensbæk, mandag den 28. oktober 2019 fra kl. 19.00-20.30. 29. og 30. oktober er "Mobilen" at finde ved Vallensbæk Skole, 31. oktober, 1. og 4. november står den ved Pilehaveskolen og 11., 12. og 13. november står den ved Egholmskolen.

Her kan forældre få et unikt indblik i børn og unges fællesskaber gennem deres egne fortællinger om mobning, konflikter og mistrivsel. Der vil være fokus på, hvordan man som forælder kan understøtte gode fællesskaber, og der vil være mulighed for at dele egne udfordringer og erfaringer med andre forældre.

I løbet af oktober og november besøger BørneMobilen alle eleverne på Vallensbæk Kommunes folkeskoler.

Med afsæt i andre børns fortællinger fra BørneTelefonen, vil BørneMobilen styrke elevernes viden om handlemuligheder - herunder også BørneTelefonens anonyme rådgivningstilbud. Gennem aktiviteter og øvelser oplyses eleverne om deres rettigheder og muligheder for at søge hjælp, når livet er svært.

- I Vallensbæk Kommune lægger vi stor vægt på, at vores børn og unge trives. Derfor er vi også rigtig glade for dette samarbejde med Børns Vilkår og TrygFonden, som sætter spot på børns og unges trivsel og giver dem nye handlemuligheder. På denne måde kan vi forene ressourcerne med eksterne partnere og blive endnu bedre til at fremme trivslen hos vores børn og unge, siger borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen.

Børns Vilkår og TrygFonden har siden 2008 samarbejdet om at hjælpe stadig flere børn i Danmark via BørneTelefonen. BørneMobilen er en del af dette samarbejde.

- Med BørneMobilen vil vi også komme i kontakt med børn, som normalt ikke bruger BørneTelefonen. Det giver os mulighed for at hjælpe flere, samtidig med at det kan give os endnu større viden om, hvad der rører sig i børnenes liv. Når vi ved det, kan vi blive endnu bedre til at tale børnenes sag, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

- BørneMobilen har nu i flere år været rundt i landet for at møde børnene der, hvor de er. Det giver børnene en unik mulighed for at få indblik i nogle af de små og store problemer andre børn har, og som de måske også selv kender til. På den måde bliver børnene styrket i, at de ikke står alene med problemerne, og får en viden om hvor de kan få hjælp, siger udviklingschef i TrygFonden, Dorte McGugan Pedersen.