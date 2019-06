Se billedserie Syv tirsdage har 19 engagerede børn fra 5. og 6. klasse deltaget i iværksætterakademiet Kids Island på Solrød Bibliotek og Kulturhus.

Børn vil bekæmpe madspild

Sydkysten - 28. juni 2019 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seje iværksætterbørn har opfundet produkter, der kan være med til at mindske madspil.

Syv tirsdage har 19 engagerede børn fra 5. og 6. klasse deltaget i iværksætterakademiet Kids Island på Solrød Bibliotek og Kulturhus. I tirsdags var de unge iværksætteres forældre inviteret til den store finale, hvor børnene skulle præsentere deres ideer.

Kids Island er et akademi, hvor børnene lærer at tænke og agere som ægte iværksættere, idet de skal idégenerere, arbejde sammen i grupper, designe prototyper, teste prototyperne og præsentere dem. Børnene bliver præsenteret for en konkret problemstilling fra lokalmiljøet, som de skal løse.

Temaet denne gang var 'Bekæmp madspild'. Børnene fik derfor til opgave at løse problemstillingen med madspild ved at opfinde et produkt, der kunne være med til mindske fødevarebutikkernes madspild. Kids Island havde teamet op med den lokale Superbrugsen i Solrød Center, som børnene besøgte for at lære om madspild, og hvor lidt der skal til, før en madvare bliver kasseret. For at inspirere børnene har de i løbet af forløbet haft besøg af iværksættervirksomhederne Glean og Plant Jammer, som begge står bag produkter, der bekæmper madspild.

- Iværksætterakademiet skal være en oplevelse af, at de ikke er i skole. Det skal gerne være en leg, og det skal være kreativt og sjovt. Alle vores aktiviteter og øvelser prøver vi at tænke ind i denne følelse, fortæller Anne Reinholdt Hansen fra Kids Island.

Børnene arbejdede sammen i grupper, hvor de startede deres egne fiktive virksomheder. Hver virksomhed fandt på en kreativ prototype, som kunne løse madspildsproblemet. En af virksomhederne havde opfundet et klistermærke under navnet "Fix-it", der kunne sættes hen over madvarer, hvis emballage var gået i stykker, så butikkerne stadig kunne sælge varerne dog til en billigere pris. En anden virksomhed havde opfundet en såkaldt madscanner, der scanner

madvarer for bakterier, så hvis udløbsdatoen er overskredet, kan man komme varen igennem madscanneren for at se, om den overhovedet er blevet dårlig, eller om man sagtens kan benytte varen.

- I vores evaluering af det her forløb nævner mange af børnene, at de virkelig har fået øjnene op for, at madspild egentligt er et rigtig stort problem, og at de reelt selv kan gøre en forskel, siger Anne Reinholdt Hansen.

Finaledagen blev rundet af med overrækkelsen af fine diplomer som bevis på børnenes flotte arbejde.

Der bliver afholdt Kids Island igen til september, hvor der vil blive arbejdet med en ny case. Så hold øje med, hvornår der bliver åbnet for tilmeldingen på Solrød Bibliotek og Kulturhus' hjemmeside www.solbib.dk.