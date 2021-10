Se billedserie På skattejagten skulle eleverne angive, om de forskellige områder rundt om skolen var gode eller trængte til forbedring. PR-foto: Vallensbæk Kommune

Børn gav deres besyv med til skoleudbygning

Udbygning. Vallensbæk Skole skal udvides med et ekstra spor i indskolingen, og eleverne har den seneste tid kunnet komme med forslag til, hvordan udbygningen af skolen skal være.

25. oktober 2021

Vallensbæk: En flok på seks 0. klasses-børn pibler af sted på legepladsen ved Vallensbæk Skole. De er på workshop med arkitekterne fra firmaet Matters, og som en del af det er der arrangeret skattejagt rundt om skolen.

- Er det her et rart sted at være?, spørger deres børnehaveklasseleder Gitte, efter de er nået frem til en post ved en boldbane med basket-net. Og børnene fortæller, hvad de synes om den pågældende del af legepladsen, og hvad der godt måtte være anderledes. I løbet af skattejagten får de udfyldt et kort over området med klistermærker, der viser, hvor de har ønsker til forbedringer.

- Så går vi ind og afleverer det til arkitekterne, siger Gitte efter sidste post.

- Ja, de tegner hus for os!, siger et af børnene - og så går turen ind til resten af klassen og arkitekterne Marie-Louise Holst og Lotte Rønne. De har planlagt workshoppen og takker børnene for deres bidrag til udendørs-delen af projektet.

- Nu skal I bygge en model af jeres ønske-klasseværelse, fortæller Marie-Louise Holst, og børnene får hver udleveret en lille pap-æske, noget modellervoks, piberensere, saks og lim. De får også et ark med symboler for møbler, blomster, gardiner osv., som de kan klippe ud og sætte ind i deres "klasseværelse". Formålet med opgaven er at få børnene i tale, ved at give dem mulighed for at udtrykke deres ideer og ønsker via model og tegning.

Børnene går i gang. Nogle vil gerne have en gynge i loftet - andre kan godt lide, at der er en blød stol, man kan sidde og læse i. Og der er mange andre ideer og ønsker.

Til sidst bliver de forskellige "klasseværelser" udstillet, og børnene får lov at få dem med hjem.

Efter workshoppen fortæller Marie-Louise Holst fra Matters Arkitekter:

- Formålet med workshoppen var at få børnenes ideer og forestillinger om en god skoledag præciseret - både i forhold til udeområderne og de byggede rammer. Der kom rigtig mange gode snakke og sjove ideer frem, og børn og voksne deltog med stor energi og engagement, siger hun.

Børnenes input bliver nu inddraget i det videre arbejde med henblik på at udvide indskolings-afdelingen på skolen, så der kommer de bedst mulige rammer for læring og trivsel.

Der har været afholdt lignende workshops for eleverne i 1. og 2. klasse samt for personalet og skolebestyrelsen.

Om udvidelsen af Vallensbæk Skole

I forbindelse med behovet for en udvidelse af Vallensbæk Skole er de indledende arbejder igangsat. Første etape et netop gennemført - det var at omdanne det pædagogiske læringscenter (biblioteket) til et campus med auditorium, områder til fordybelse, læs-let-område, gruppearbejdsområde mm.

Næste indsats går på at udvide Vallensbæk Skole med flere klasselokaler i indskolingen. Det er der afsat 30 mio. kr. til over de næste tre år.