Skovfoged Jens Nielsen er blandt underviserne, når elever fra tredje årgang på Tune Skole er inviteret i Tune Skov for at lære om biodiversitet og bygge insekthoteller og fuglekasser til skovens dyr. Foto: RealMæglerne

Børn bygger boliger i Tune Skov

Sydkysten - 15. september 2020 kl. 09:59

Elever fra 3. klasse på Tune

Skole kan se frem til en undervisningsdag, der er lidt ud over det sædvanlige.

Torsdag den 17. september er de nemlig inviteret i Tune Skov af Naturstyrelsen og RealMæglerne, hvor de skal hjælpe med at bygge insekthoteller og fuglekasser til skovens dyr.

- Det er en mulighed, vi ikke skulle overveje ret længe, da klima og biodiversitet i forvejen er emner, vi arbejder med i undervisningen, blandt andet i faget natur og teknologi, fortæller Claus Ankjær Pedersen, indskolingsleder ved Tune Skole.

Det var også skoleelever fra Lundegårdskolen og Tune Skole, der tilbage i 2011 var med til at plante de allerførste træer i Tune Skov sammen med miljøminister Karen Ellemann (V). Og igen i foråret 2019, hvor de plantede træer sammen med lillebror, daværende miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Netop klima er det helt store omdrejningspunkt for et samarbejde mellem Naturstyrelsen, RealMæglerne og Growing Trees Network Foundation (GTNF). I april i år donerede RealMæglerne hele 33.000 træer til Tune Skov via GTNF på vegne af boligkøbere og boligsælgere i kæden. Denne del af skoven er derfor blevet til en særlig "Folkeskov".

Socialt ansvar

- For os handler det om socialt ansvar, men det handler også om at sætte fokus på klimaet, når vi siger, at vi planter to træer i RealMægler Folkeskoven for hver bolighandel i kæden. Ét træ fra køber og ét træ fra sælger. Boliger og byggeri står for 40 procent af energiforbruget i Danmark, og det forsøger vi at ændre på med vores klimaberegner, fortæller Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne.

Min Klimaberegner hjælper boligejere og kommende boligejere med at gennemskue gevinsten ved energirenoveringer af boligen. Samtidig omregnes den mængde CO2, som klimaet skånes for, til antallet af træer, som hvert år kan optage og binde den samme mængde CO2.

For Naturstyrelsen er dagen med eleverne fra Tune Skole en god mulighed for at fortælle om vigtigheden af skovrejsning i Danmark:

- Insekterne og fuglene får flere levesteder. Og med skovrejsningen kommer der bl.a. også flere mus. Og når der kommer flere mus, kommer der flere rovfugle. På den måde understøtter mangfoldigheden i arter hinanden i fødekæder, og den fortælling håber vi, at børnene tager til sig, fortæller Jens Nielsen, skovfoged ved Naturstyrelsen Midtsjælland.

Samtidig håber han, at eleverne vil komme tættere på naturen:

- Når de bliver klogere på naturen, kommer de automatisk til at holde mere af den. På den måde bliver de små ambassadører, der passer på dyrene og planterne. For os handler skovrejsning bl.a. om at skabe materialer til møbler, men også om sikring af naturen. Her i Tune sikrer vi også et stort grundvandsmagasin med skoven. Men det handler også om at skabe rekreative, grønne arealer til gavn for folkesundheden. Det optimale er en varieret skov, fordi jo mere forskelligartet, den er, jo mere robust er den også, fortæller Jens Nielsen.

Bevidsthed om klima

Netop muligheden for udeundervisning, hvor eleverne får indsigt i den varierede natur og selv prøver at bygge boliger til dyrene, er ifølge Claus Ankjær Pedersen vigtig:

- Eleverne lærer, at det batter noget, hvis vi hjælper insekterne og fuglene. Når børnene kommer ud i skoven og møder eksperter, der fortæller om biodiversitet og fugle, vil der opstå en aha-oplevelse og en kobling til de ting, som de allerede har talt om hjemme i klassen, fortæller han.

Hans indtryk er, at eleverne inden for de seneste par år er blevet mere opmærksomme på og bevidste om emner som økologi, klima og konsekvenser af vores valg, som f.eks. global opvarmning.

Tune Skov er en statsskov. Når skoven står færdig, vil arealet strække sig over 275 ha.

Det er Naturstyrelsen, som står for etablering af skoven, og det er I/S Vandsamarbejdet Greve og Greve Kommune, som har sikret jorden for blandt andet at beskytte et stort grundvandsmagasin i undergrunden.

En del af skoven er plantet som "Folkeskov".