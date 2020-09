Bølgen bliver til Børnenes Idrætshus

Nu kommer der endnu mere fokus på hop og spring i dagligdagen for de mange glade børn i daginstitutionen Bølgen Vuggestue og Børnehave i Solrød Kommune. Gennem halvandet år har daginstitutionen nemlig gennemgået en forløb, som gør, at institutionen nu har fået en idrætscertificering, som bringer endnu mere bevægelse og fokus på sunde vaner ind i hverdagen med børnene.

- Vi ønsker med vores nye navn, at signalere vores profil klart og tydeligt til nuværende og kommende forældre - man skal ikke være i tvivl om vores pædagogiske fokus i hverdagen, når man vælger at skrive sit barn op i Børnenes Idrætshus, siger institutionsleder Britt Bauer Kortegaard.

Hun fortæller samtidig, at daginstitutionen gennem de sidste to et halt år har gennemgået en gennemgribende forandring, da institutionen er blevet noget nær dobbelt så stor som tidligere - både i forhold til bygninger, børn og medarbejdere, og at det også er den proces, der har sat skub i institutionens særlige fokus på idræt.